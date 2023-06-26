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影／常春藤高中「睡衣班」學生 學雜、制服、住宿費都全免

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
常春藤高中今年開始要從參加學校體驗營的學生當中，入學後挑選出優秀學生，以學雜費全免、制服費用全免、住宿費全免、三餐伙食費全免等全免的獎勵方式，推出所謂「睡衣班」。記者游振昇／攝影
常春藤高中今年開始要從參加學校體驗營的學生當中，入學後挑選出優秀學生，以學雜費全免、制服費用全免、住宿費全免、三餐伙食費全免等全免的獎勵方式，推出所謂「睡衣班」。記者游振昇／攝影

少子化影響，私立學校也要搶優秀學生就讀，台中市私立常春藤高中今年推出「睡衣班」，校長陳越明表示，為了讓更多優秀學生到常春藤就讀，學校推出真正全免方案，以「睡衣班」名稱代替，除了睡衣以外的所有支出和開銷，都由學校買單，包括學雜費、制服費、住宿費和三餐伙食費都全免。

常春藤高中位於台中市潭子區，創校於2000年8月1日，校園總面積高達9千坪，常春藤高中在新的團隊進駐後，重新花費大筆經費，打造遍地的綠色植栽。

目前常春藤高中分為國中部、高中部跟國際部，校長陳越明說，面對網路AI科技時代來臨，現代教育必須求新求變，教學內容要豐富多元還要富有趣味，她強調，教育學生就是一種陪伴，常中的老師們會花很多時間，投入孩子身上。

陳越明表示，為了讓更多優秀學生到常春藤就讀，有些學生可能家庭因素，希望享受私中資源，但費用或學費有考量，學校就推出真正全免方案，「睡衣班」名稱代替，睡衣以外的所有支出和開銷都由學校買單。

她說要加入睡衣班的國中生需參加營隊和小測驗，高中生要以會考成績，達到第一志願差異2分標準者可參加睡衣班；該校家長會長何明峰表示，穿睡衣上學，家長會贊成，讓孩子樂在其中，快樂學習，這是很好有創意的教育的模式；洪姓男高中生原本考上台中一中，他選直升常泰藤高中睡衣班入學，他說學校學習課程多，他也熟悉這裡的學習環境，可安心快樂學習。

常中今年要推出全台灣唯一的睡衣入學制，所謂的睡衣班，就是鼓勵學生們在沒有經濟壓力的情況下認真安心的學習，今年開始要從參加學校體驗營的學生當中，入學後挑選出優秀學生，以學雜費全免、制服費用全免、住宿費全免、三餐伙食費全免等一切全免的獎勵方式；強調「只要你夠優秀、學校就幫你埋單」，入學只要穿睡衣就可以輕鬆進入常中美麗的校園學習。

常春藤高中今年開始要從參加學校體驗營的學生當中，入學後挑選出優秀學生，以學雜費全免、制服費用全免、住宿費全免、三餐伙食費全免等全免的獎勵方式，推出所謂「睡衣班」。記者游振昇／攝影
常春藤高中今年開始要從參加學校體驗營的學生當中，入學後挑選出優秀學生，以學雜費全免、制服費用全免、住宿費全免、三餐伙食費全免等全免的獎勵方式，推出所謂「睡衣班」。記者游振昇／攝影
常春藤高中今年開始要從參加學校體驗營的學生當中，入學後挑選出優秀學生，以學雜費全免、制服費用全免、住宿費全免、三餐伙食費全免等全免的獎勵方式，推出所謂「睡衣班」。記者游振昇／攝影
常春藤高中今年開始要從參加學校體驗營的學生當中，入學後挑選出優秀學生，以學雜費全免、制服費用全免、住宿費全免、三餐伙食費全免等全免的獎勵方式，推出所謂「睡衣班」。記者游振昇／攝影
常春藤高中今年開始要從參加學校體驗營的學生當中，入學後挑選出優秀學生，以學雜費全免、制服費用全免、住宿費全免、三餐伙食費全免等全免的獎勵方式，推出所謂「睡衣班」。記者游振昇／攝影
常春藤高中今年開始要從參加學校體驗營的學生當中，入學後挑選出優秀學生，以學雜費全免、制服費用全免、住宿費全免、三餐伙食費全免等全免的獎勵方式，推出所謂「睡衣班」。記者游振昇／攝影
常春藤高中今年開始要從參加學校體驗營的學生當中，入學後挑選出優秀學生，以學雜費全免、制服費用全免、住宿費全免、三餐伙食費全免等全免的獎勵方式，推出所謂「睡衣班」。記者游振昇／攝影
常春藤高中今年開始要從參加學校體驗營的學生當中，入學後挑選出優秀學生，以學雜費全免、制服費用全免、住宿費全免、三餐伙食費全免等全免的獎勵方式，推出所謂「睡衣班」。記者游振昇／攝影

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