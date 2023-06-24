補助學費 地方型公校憂不利招生

副總統賴清德日前拋出利多，擬採定額補助方式，縮短公私立大學生學費落差，約五十九萬名學生受惠，一年學費至少可減免二萬五千元。學界認為，該政策有助前端私校和地方型公立大學招生競爭，但地方型公立大學失去學費便宜的優勢，招生勢必要更努力。

一名輔大教師表示，綜觀近年申請入學，很多錄取輔大的學生亦重複錄取東吳或部分地方型公立大學，分發時考量到很現實的就學成本，往往會選擇去學費較便宜的公立大學。

宜蘭大學資工系教授夏至賢表示，學校學費每學期約在二點三至二點五萬間，競合對象多是其他地方公校和前段私校，如今政府補齊公、私立間學費差距，前段的私校就有其優勢。對地方型公校而言，未來招生競爭想必更激烈。

元智大學校長廖慶榮說，建議政府再編列五十億預算予私立大學，學校、學生補助雙管齊下，才能幫助私校生。