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康軒辦馬祖馬拉松 贈書給中小學

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導
康軒文教集團董事長李萬吉（後排深藍衣者）前往馬祖仁愛國小參與「康軒書香傳馬祖」捐贈儀式，現場贈送價值近七十二萬元書給馬祖國中小學，讓馬祖馬拉松賽事更具意義。圖／康軒文教提供
康軒文教集團董事長李萬吉（後排深藍衣者）前往馬祖仁愛國小參與「康軒書香傳馬祖」捐贈儀式，現場贈送價值近七十二萬元書給馬祖國中小學，讓馬祖馬拉松賽事更具意義。圖／康軒文教提供

康軒文教集團日前在馬祖舉辦馬拉松，由於當地地貌高低落差極大，賽道融入軍事戰地等，被譽為全台最硬賽道，康軒董事長李萬吉從清晨跑到中午，下午前往馬祖仁愛國小進行「康軒書香傳馬祖」的捐贈儀式，現場贈送價值近七十二萬元書給馬祖國中小學，讓馬祖馬拉松賽事更具意義。

台灣環島跑者聯盟協會主辦「天使去哪兒？台灣七七七跳島馬拉松」，並將七天過程拍攝為紀錄片，由康軒文教贊助。跑者要在七天內要跑完包含台灣本島、六個離島，共七場限時全程馬拉松，橫跨蘭嶼、綠島、大鵬灣、小琉球、金門、澎湖、馬祖。至今年五月十四日已完成一一一場鐵人三項賽事的李萬吉，也參加了蘭嶼及馬祖的馬拉松。

康軒文教集團說，台灣的美在於山、海與島的線條，也在於人們的熱情、樸實與友善，透過六座離島馬拉松比賽，藉空中、陸地多種攝影器材完成一部紀錄片，將台灣本島與外島的獨特風景、地方風味美食、人文景觀一併收入紀錄片中，讓各界看到台灣及周邊離島的人文風景之美。

李萬吉也在馬拉松結束後，前往馬祖仁愛國小參與「康軒書香傳馬祖」捐贈儀式。他表示，難得到馬祖這美麗的島嶼，應該為這些孩子盡點心力，讓馬祖馬拉松賽事更具意義；經聯繫連江縣教育處後，促成了此次贈書活動，包含康軒學習雜誌、康軒圖書、康軒國中小輔助教材、康軒學習網閱讀素養線上課程。

馬祖 康軒 馬拉松

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