課後資源不足身心障礙孩子怎顧？高雄教育局暑假試辦輔導班

身心障礙學童需隨時有人在旁照顧，對家長造成龐大壓力。高雄家長團體昨天在身心障礙兒童課後照顧措施公聽會中提到，現在學校課後輔導及寒暑假輔導資源不足，讓雙薪家長一方要被迫辭職，但會造成經濟重擔，希望市府能正視家長需求。

高雄市議會16日下午舉行「高雄市身心障礙兒童課後照顧措施」公聽會，在高雄市議員張博洋、湯詠瑜主持下，邀集高雄市府教育局、社會局、法制局、市議員陳慧文、黃彥毓、鄭孟洳代表，及多位家長代表出席，針對特教生課後及寒暑假照顧問題，提出意見討論。

家長代表朱小姐拿著一輛玩具車表示，嚴重身心障礙的學生是「長不大的孩子」，對課後輔導需求是橫跨整個12年國教期間，現行課後及寒暑假輔導資源不足，私人特教安親班也難以收容，形同逼迫雙薪家庭一方辭職，恐會因經濟因素衍生更多社會問題。

另一名家長代表黃小姐哽咽的說，自己小孩明年就要上小學，發現特教學校都在3點50分就下課，寒暑假也僅有4周的輔導課程，讓雙薪家長難以脫身照顧，還要被醫療等費用壓得難以喘息，而嘉義、新竹、宜蘭等縣市已訂有課後輔導相關辦法，希望作為直轄市的高雄能趕上，完善特教生照顧。