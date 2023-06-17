課後資源不足身心障礙孩子怎顧？高雄教育局暑假試辦輔導班
身心障礙學童需隨時有人在旁照顧，對家長造成龐大壓力。高雄家長團體昨天在身心障礙兒童課後照顧措施公聽會中提到，現在學校課後輔導及寒暑假輔導資源不足，讓雙薪家長一方要被迫辭職，但會造成經濟重擔，希望市府能正視家長需求。
高雄市議會16日下午舉行「高雄市身心障礙兒童課後照顧措施」公聽會，在高雄市議員張博洋、湯詠瑜主持下，邀集高雄市府教育局、社會局、法制局、市議員陳慧文、黃彥毓、鄭孟洳代表，及多位家長代表出席，針對特教生課後及寒暑假照顧問題，提出意見討論。
家長代表朱小姐拿著一輛玩具車表示，嚴重身心障礙的學生是「長不大的孩子」，對課後輔導需求是橫跨整個12年國教期間，現行課後及寒暑假輔導資源不足，私人特教安親班也難以收容，形同逼迫雙薪家庭一方辭職，恐會因經濟因素衍生更多社會問題。
另一名家長代表黃小姐哽咽的說，自己小孩明年就要上小學，發現特教學校都在3點50分就下課，寒暑假也僅有4周的輔導課程，讓雙薪家長難以脫身照顧，還要被醫療等費用壓得難以喘息，而嘉義、新竹、宜蘭等縣市已訂有課後輔導相關辦法，希望作為直轄市的高雄能趕上，完善特教生照顧。
教育局回應，將於7月試辦暑期課後輔導班，已請設有集中式特教班的國小落實調查身心障礙學生參加課後照顧專班意願，以自辦自聘、自辦外聘、委外辦理或聯合鄰近學校共同辦理等方式辦理，各校應在上述時間內和家長達成開班時間的共識；安置於國小普通班的身心障礙學生，優先參加國小普通課後照顧班，倘有特殊需求，可另案函報本局申請補助經費。
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