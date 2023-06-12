環球科大創辦人嘆學校被毀了 教育部今「鄭重澄清」

環球科技大學確定明年7月底退場，創辦人許文志日前帶領教職員進入畢業典禮會場，他表示，「感謝中華民國教育部，毀掉了環球，毀掉了台灣的明天」。教育部今天發聲明「鄭重澄清」，表示該校被列管迄今已超過4年，依法已給予充分改善期，但在改善期滿前仍未能改善，停辦是為了保護教職員工及學生權益，並允諾該校退場後，「不會讓任何一位學生無法繼續就學」。

環球科大創辦人許文志日前表示，環球科大被列為專輔學校後，他在國內外找了很多企業尋求協助，都被以辦教育不會賺錢為由拒絕。回想這一路艱辛，他曾賣地、賣房，就為了順利發出教職員的薪水，現在已一無所有，他「感謝中華民國教育部，毀掉了環球，毀掉了台灣的明天」，最掛心的就是60多位在學的身心障礙學生，未來這些孩子該怎麼辦。

教育部今天表示，在私校退場該校條例施行前，該校已於109年即因財務狀況不佳，列入專案輔導學校（109年9月29日），財務狀況嚴重惡化且持續無法改善，迄今已超過4年，經退場審議會審認，依法已給予充分改善期，惟該校於改善期滿前仍未能改善，財務狀況持續惡化。

教育部說，該校已經無法支應學校營運且有欠薪情形，且該校已無自有校地及其他資產，為保護教職員工及學生權益，於112年6月5日經退場審議會決議，於112學年度停招並於當學年度結束時（113年7月31日）停辦。

教育部強調，該校財務狀況惡化迄今已逾4年，並非於學校一出現財務狀況時，未給予充足改善期間就命令停招。而自108年起，該校多次申請動支設校基金以維持學校校務營運，今年4月起卻無可用資金可發放教職員工薪資，自111年裁罰案迄今仍未改善而持續挨罰8次，顯見學校財務已無法維持學校正常營運，影響教職員生權益。

教育部也說，籌措資金是董事會權責，該校所屬董事會應依權責挹注資金協助學校運作，但該校已向銀行借款新台幣1億8000萬元，並有其他積欠教職員薪資相關債務，由於校地是和台糖公司簽訂地上權契約，並無自有校地及其他資產。