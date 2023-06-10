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野柳國小畢業證書下海挑戰大 划獨木舟海底種珊瑚復育
新北市萬里區野柳國小昨天在海王星碼頭辦理一場特別的畢業，畢業生除了要划獨木舟薪傳外，也到海底種下海科館捐贈的200株珊瑚苗，復育海洋生態棲地。畢業生拿到畢業證書都說，「這張是下海挑戰換來的，一生難忘」。
昨天也邀請全國參與教育部結合社區永續發展專案的學校共襄盛舉，辦理走讀工作坊成果發表會，共同為守護海洋生態環境盡一份心力。
野柳國小張錦霞校長表示，今年的獨木舟薪傳由各校宣導海洋教育五大學習主軸，特別感謝海科館捐贈200株珊瑚苗讓萬里區國中小進行珊瑚棲地復育。
昨天先由幼兒園小朋友以小小美人魚熱鬧開場，還有各校的海廢創意服裝走秀，也結合社區永續發展深耕人與海洋的友善互動，希望社會大眾關注海洋生態和保育議題，愛護海洋生物的生活棲地。
活動中也播放去年復育的珊瑚成長情形，存活率和健康狀況都非常良好，也鼓舞孩子們繼續守護家鄉的海洋生態。
畢業生李苡瑄說，能參與復育珊瑚棲地活動很有意義，尤其是在學長姐成功爭取的野柳保育區中進行，這是她們守護家鄉海洋的薪傳行動，希望大家一起愛護海洋，保育珊瑚復育基地。
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