退場海嘯來襲 三私校釀1120生需安置、逾400教職員失業

教育部今天下午召開第14次私校退場審議會，高苑科大因獲企業捐資，成功解除專輔學校身份，環球科大、明道大學、大同技術學院則因改善屆期、資金未到位，依法須在112年度停招、改組董事會，並在113年7月31日停辦，確定走上退場一途。由於停辦前仍有學生未能畢業，經教育部估算，三校共有1120名學生要被安置，另有212名大學教師、214名大學職員恐面臨失業。

高苑科大、環球科大、明道大學、大同技術學院等四校，在去年遭退審會以財務狀況惡化、積欠教師薪資為由，列為專輔學校，四校改善期限至今年5月31日止。教育部今日召開退場審議會，只有高苑科大逃過一劫，其餘三校因改善未到位，依法須在112年度停招、改組董事會，並在113年7月31日停辦，確定走上退場一途。

退審會發言人、教育部技職司副司長柯今尉表示，高苑科大先前因財務惡化、積欠教師薪資，遭列為專輔學校。該校今年5月29日獲台鋼捐資2.8億元，已補足財務缺口，並從中撥款1.77億元償還教師薪資，學校也無其他退場專輔情形，經審議會認定，高苑科大免除專輔學校，即日起恢復正常辦學。

大同技術學院也同樣因財務惡化、積欠薪資遭列專輔學校，柯今尉表示，經過教育部查核，學校並沒有改善財務跟積欠薪資，因此命令大同技術學院112學年度停招，並於明年7月31日停辦。目前該校剩餘419名學生，今年有243名畢業，明年74人畢業，停辦後約有102名學生需要被安置。另外，教師25名、職員27名，停辦時跟學校聘約結束，退場基金將墊付資遣費跟慰助金。該校目前有5000萬債務，其中約有3500萬是欠薪。

環球科大則因財務惡化遭列為專輔學校，期間又發生積欠教師薪資，柯今尉表示，經教育部查核，也未達到改善目標，經審議會認定環球科大走向停辦。該校目前有1873名學生，有797位將於今年畢業，520人於明年畢業，約有556人需要被安置。另外教師103人、81名職員，學校整體負債1.8億元，其中包含欠薪876萬元

明道大學部分，退審會發言人、教育部高教司副司長梁學政表示，該校因財務惡化遭列為專輔學校，今年2月起開始積欠教師薪資，累積約積欠4000萬元。明道大學加上財務缺口欠薪，約負債3.28億，今天為止都還沒有補足，因此無法解列專輔，將依退場條例停招、停辦。該校目前有1376名學生，今年將有611人畢業，明年303人畢業，預估有462人需要被安置。另外教師84人、106名職員，等停招後重組董事會，後續教職員薪水，會由退場基金墊付。

根據教育部先前試算，這三所「待退場私校」在停招後將重組董事會，重組後即可讓退場基金進駐，墊付教師薪資至停辦日前，以及停辦後的資遣費、停辦支出等。柯今尉說，初估大同需基金墊付1.5億元、環球科大預估5億、明道6億，三校加起來一共12.5億元。

柯今尉表示，教育部預計7月中下旬召開退審會，重組三校董事會，由於需要作業時間，包含要由董事會通過墊付計畫書，再送到基金管理會申請，會有行政作業時間差，最快今年8月起開始由基金墊付教師薪資。也就是說，三校教師在學校停辦前，有望「穩定」領薪約一年的時間，且能順利領到資遣費。至於學校重組董事會前的欠薪，則要待學校退場清算校產後，再從中核算。

至於學生安置，柯今尉說會找鄰近學校為主，例如先前中州科大停辦，則找台中的學校做安置；梁學政也補充，預計明年五月起準備安置作業，會先調查鄰近學校意願，並給學生填寫志願序，至於若因轉校衍生交通費、住宿費，教育部也將予以補助。