高苑科大獲捐資成功解列專輔 私校工會評「創造奇蹟」

教育部今天下午召開第14次私校退場審議會，今日審議高苑科大、環球科大、明道大學、大同技術學院等四校是否能解除專輔身份。稍早結果出爐，高苑科大因獲企業捐資，成功解除專輔學校身份，環球科大、明道大學、大同技術學院則因改善屆期、資金未到位，依法確定走上退場一途。

全國私校工會表示，財務惡化及欠薪已是私校退場的二大關鍵，目前私校辦學環境惡劣，若政府持續不調整政策及制度，私校將「非死即傷」，未來恐怕只有大財團有能力接手私校辦學，大財團掌控的私校，其公共性及公益性的維持也將備受挑戰。

高苑科大、環球科大、明道大學、大同技術學院等四校，在去年遭退審會以財務狀況惡化、積欠教師薪資為由，列為專輔學校，四校改善期限至今年5月31日止。

教育部今日召開退場審議會，決議高苑科大解除專輔身份，環球科大、明道大學、大同技術學院等三校因改善期屆滿未能改善，經審議會審議，令3校於112學年度停止全部招生，並於112學年度結束時停辦。

全國私校工會表示，台鋼集團於改善期屆滿前三天挹注高苑科大2.8億元奏效，經教育部及退場審議會認定有條件解除專輔，可謂創造奇蹟，但後續仍需觀察高苑科大改名為「台鋼科技大學」後，台鋼是否仍持續挹注資金恢復學校正常運作，以及是否對系所進行大幅調整，造成教職員大量失業問題，若必須將高苑科大「打掉重練」，期待台鋼展現大財團的氣度，給予教職員更優渥的資遣條件。

全國私校工會說，台鋼輸血救急、成功搶救已瀕臨病危的高苑科大，創下財團成功接手專輔學校首例，期待台剛集團能公益辦學，照顧好教職員及學生權益，培育技職人才，成為財團辦學典範。

大同技術學院、明道大學，以及環球科大未能成功引入資金改善財務，被依法命令停招及停辦，全國私校工會表示「並不意外」，尤其三校過去均有欠薪問題，建議改組後的公益董事會能積極協助解決欠薪爭議，維護教職員基本生存權利。

全國私校工會表示，財務惡化及欠薪已是私校退場的二大關鍵，目前私校辦學環境惡劣，若政府持續不調整政策及制度，私校將「非死即傷」，未來恐怕只有大財團有能力接手私校辦學，大財團掌控的私校，其公共性及公益性的維持也將備受挑戰。