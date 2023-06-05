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專輔學校兩樣情！高苑科大獲2.8億解列 「3所私校」確定退場

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高苑科大獲捐資成功解列專輔 私校工會評「創造奇蹟」

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
台鋼集團將接手高苑科大，計畫改名為台鋼科技大學。記者古和純／攝影
台鋼集團將接手高苑科大，計畫改名為台鋼科技大學。記者古和純／攝影

教育部今天下午召開第14次私校退場審議會，今日審議高苑科大環球科大明道大學大同技術學院等四校是否能解除專輔身份。稍早結果出爐，高苑科大因獲企業捐資，成功解除專輔學校身份，環球科大、明道大學、大同技術學院則因改善屆期、資金未到位，依法確定走上退場一途。

全國私校工會表示，財務惡化及欠薪已是私校退場的二大關鍵，目前私校辦學環境惡劣，若政府持續不調整政策及制度，私校將「非死即傷」，未來恐怕只有大財團有能力接手私校辦學，大財團掌控的私校，其公共性及公益性的維持也將備受挑戰。

高苑科大、環球科大、明道大學、大同技術學院等四校，在去年遭退審會以財務狀況惡化、積欠教師薪資為由，列為專輔學校，四校改善期限至今年5月31日止。

教育部今日召開退場審議會，決議高苑科大解除專輔身份，環球科大、明道大學、大同技術學院等三校因改善期屆滿未能改善，經審議會審議，令3校於112學年度停止全部招生，並於112學年度結束時停辦。

全國私校工會表示，台鋼集團於改善期屆滿前三天挹注高苑科大2.8億元奏效，經教育部及退場審議會認定有條件解除專輔，可謂創造奇蹟，但後續仍需觀察高苑科大改名為「台鋼科技大學」後，台鋼是否仍持續挹注資金恢復學校正常運作，以及是否對系所進行大幅調整，造成教職員大量失業問題，若必須將高苑科大「打掉重練」，期待台鋼展現大財團的氣度，給予教職員更優渥的資遣條件。

全國私校工會說，台鋼輸血救急、成功搶救已瀕臨病危的高苑科大，創下財團成功接手專輔學校首例，期待台剛集團能公益辦學，照顧好教職員及學生權益，培育技職人才，成為財團辦學典範。

大同技術學院、明道大學，以及環球科大未能成功引入資金改善財務，被依法命令停招及停辦，全國私校工會表示「並不意外」，尤其三校過去均有欠薪問題，建議改組後的公益董事會能積極協助解決欠薪爭議，維護教職員基本生存權利。

全國私校工會表示，財務惡化及欠薪已是私校退場的二大關鍵，目前私校辦學環境惡劣，若政府持續不調整政策及制度，私校將「非死即傷」，未來恐怕只有大財團有能力接手私校辦學，大財團掌控的私校，其公共性及公益性的維持也將備受挑戰。

高苑科大 大同技術學院 教育部 環球科大 明道大學

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