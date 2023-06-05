專輔學校兩樣情！高苑科大獲2.8億解列 「這三校」確定退場

教育部今天下午召開第14次私校退場審議會，今日審議高苑科大、環球科大、明道大學、大同技術學院等四校是否能解除專輔身份。稍早結果出爐，高苑科大因獲企業捐資，成功解除專輔學校身份，環球科大、明道大學、大同技術學院則因改善屆期、資金未到位，依法須在112年度停招、改組董事會，並在113年7月31日停辦，確定走上退場一途。

高苑科大、環球科大、明道大學、大同技術學院等四校，在去年遭退審會以財務狀況惡化、積欠教師薪資為由，列為專輔學校，四校改善期限至今年5月31日止。教育部今日召開退場審議會，具體評估這四校的生死，若無法擺脫專輔身份，就得依法停辦，走向退場一途。

但在此之前，僅高苑科大傳出獲台鋼捐資2.8億的「及時雨」，並在日前清償教師欠薪；明道大學日前則遭教師爆料持續欠薪；環球科大日前也表態資金仍在努力中；大同技術學院雖有發放本俸、部分學術研究加給及部分主管職務加給，該校三年前因未與部分教師協議即變更主管職務加給支給數額、教師學術研究加給，遭教育部依教師待遇條例發函裁罰8次。

審議會稍早結束，教育部發布新聞稿表示，今天會議由召集人教育部政務次長劉孟奇主持，本會全體應出席委員25人，出席委員人數達全體委員人數三分之二。

高苑科技大學、大同技術學院、明道大學及環球科技大學等4校，自111年9月16日起依私立高級中等以上學校退場條例第6條第1項列為專案輔導學校，改善期限至112年5月31日止。

本次退場審議會經出席委員二分之一以上同意，認定高苑科技大學免除列為專案輔導學校；其餘3校包含大同技術學院、明道大學及環球科技大學，由於改善期間屆滿未能改善，經審議會審議，依本條例第13條第2項規定，令3校於112學年度停止全部招生，並於112學年度結束時停辦。

教育部表示，依退場條例第12條，以及教育部加派專案輔導學校所屬學校財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法第4條規定，教育部應加派專案輔導學校的專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任所屬學校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人。

教育部說，這次退場審議會審議通過苗栗縣私立龍德家事商業職業學校之加派董事及監察人名單。教育部後續將依本條例第12條規定，派任各校經本次會議審議通過的董事及監察人，以強化專案輔導學校的治理。