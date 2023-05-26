狂賀二林高中教育3朵姐妹花 連3年獲杏壇芬芳獎

彰化縣立二林高中英文教師許藍尹得到今年教育部杏壇芬芳獎，寫下杏壇芬芳獎一連3年獎落二林高中的殊榮，3位老師都有超過10年擔任導師的資歷，把學生當作自己的孩子，絞盡腦汁設計活潑教學方案，適性揚才，讓學生對於上她們的課充滿期待。

很少學校連年有老師獲得杏壇芬芳獎，今年杏壇芬芳獎名單揭曉，二林高中立馬貼出狂賀「二林高中教育三朵姐妹花」海報。校長黃洲海今天表示，3位女老師交情很好，有共同教育理念，平日交流教學經濟，是真心付出的有溫度教師，二巷林高中以她們為榮。

今年杏壇芬芳獎得主高中部英文老師許藍尹執教17年之中有15年當導師，發現科技發達，身為師長必須了解學生玩什麼、看什麼、喜歡什麼，課餘她上網搜尋學生感興趣的資訊和娛樂，拉近師生距離，也上網找國際跨校交流的機會，指導學生製作二林特色網頁、和外國學生互通明信片、視訊聊天，學生從沒自信到愛上英文課。

2022年得獎人高中部英文老師周婉淑善用雲端功能，請科任老師提前上傳學習資料給班上柯姓全盲生，並輔導全班學生幫助柯生在校生活，最令人感動的是學校運動會大隊接力，學生不計競賽成績，願意讓柯生跑最後一棒。她表示，柯生講話時無法看見別人表情，有時說話語氣、內容讓對方感到不舒服，她都告訴柯生來學習成長。

二林高中國中部國文老師周雅雯2021年得獎，適逢新冠疫情爬升，很多跨班共通課程被取消，她說，結合節日設計體驗課程，邀請校內師長跟學生分享生命故事，希望培養學生有個溫暖的心，此外她重視閱讀和讀報，並鼓勵寫作，學生寫作程度普遍提升。