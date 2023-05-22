吳舜文新聞獎校園座談會 5/29聯合報總編輯與得獎人政大開講

聯合報新聞部與政治大學傳播學院新聞學系舉辦「吳舜文新聞獎校園論壇~趨動社會創新：媒體如何發揮社會影響力~」，將於5月29日下午1時在政大藝文中心舜文大講堂，由吳舜文新聞獎助基金會秘書廖建順、傳播學院院長陳憶寧、聯合報總編輯范凌嘉、聯合新聞網總編輯王茂臻、以及吳舜文新聞獎得獎人與大家座談分享，進行一場豐富的知識饗宴。

為鼓勵新聞專業發揮社會貢獻與影響力，裕隆集團創辦人吳舜文於1986年成立「吳舜文新聞獎助基金會」，獎助新聞優秀新聞從業人員及學生、提升媒體產業水準為目的，舉辦「吳舜文新聞獎」獎勵優質新聞作品，並贊助新聞性活動及相關公益性教育事務。今年將邁入第37屆，「吳舜文新聞獎」已成為台灣最高新聞榮譽的標竿。

「吳舜文新聞獎」獎項包括文字類（含平面與網路）與影音類的「新聞深度報導」、「國際暨兩岸新聞報導獎」、「紀錄片」、「新聞攝影」。為了鼓勵年輕學子延續傳承，從第36屆開始更增設影音類學生組「新聞深度報導獎」，希望為未來的新聞領域注入創新的力量。

聯合報新聞部舉辦這次座談會的主要目的是希望傳承新聞工作者的經驗，期望傳播學院莘莘學子或對新聞工作有興趣的有志之士都能來參加，吳舜文新聞獎得獎人包括現職聯合報新媒體中心副總監林秀姿與聯合報新媒體中心內容創新組組長洪欣慈，製作「兒虐悲歌-搶救哭泣的孩子」曾獲第32屆吳舜文新聞獎文字類深度報導獎。