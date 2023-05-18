苗栗市圖彩繪萌貓有名字 19日開館打卡及借閱送好康
苗栗市公所圖書館閉館施工改造空間，別具巧思彩繪萌貓，且各有名字，明天19日重新開館，市圖祭出好康，與貓迷合照及借閱，都有機會獲得限量好禮，館方歡迎來市圖享受閱讀。
市公所爭取教育部補助70萬元，公所配合30萬元，閉館重新改造空間，彩繪一群愛閱讀書的萌貓，分別取名「金花」、「屁屁」、「小小鼠」、「小不點」、「咩妹」「徐小咪」、「張涵軒 」、「橘橘」，市圖19日重新開館，打卡送限量貓咪明信片。
此外，一次借閱8本書，不含雜誌及DVD，且不得累計，即可參加「借書送好禮」抽獎機會，每張卡抽獎1次，品項包括可愛動物方巾、限量活動T恤（尺寸隨機）、客製書袋，詳請可上苗栗市立圖書館臉書了解。
市公所指出，市圖1992年啟用，部分設施老舊，空間改善工程特別要求融入美學元素，規畫兒童閱覽區採大地美學、期刊書報輕美式現代感、青少年漫畫區，寧靜書房及新年度書上架區，則營造放鬆悅讀角落等特色閱讀空間設計。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言