苗栗市圖彩繪萌貓有名字 19日開館打卡及借閱送好康

苗栗市公所圖書館閉館施工改造空間，別具巧思彩繪萌貓，且各有名字，明天19日重新開館，市圖祭出好康，與貓迷合照及借閱，都有機會獲得限量好禮，館方歡迎來市圖享受閱讀。

市公所爭取教育部補助70萬元，公所配合30萬元，閉館重新改造空間，彩繪一群愛閱讀書的萌貓，分別取名「金花」、「屁屁」、「小小鼠」、「小不點」、「咩妹」「徐小咪」、「張涵軒 」、「橘橘」，市圖19日重新開館，打卡送限量貓咪明信片。

此外，一次借閱8本書，不含雜誌及DVD，且不得累計，即可參加「借書送好禮」抽獎機會，每張卡抽獎1次，品項包括可愛動物方巾、限量活動T恤（尺寸隨機）、客製書袋，詳請可上苗栗市立圖書館臉書了解。