中山女高社團強迫拉贊惹議 校方：查金額與校方報備有落差

北市中山女高炫音社爆出學姐強迫學妹拉贊助，不夠還要自己貼，消息一出，引發外界熱議，對此中山女高校方也回應，目前已約談雙方了解狀況，社團確實拉贊助金額與校方報備金額有落差，校方強調，未來也會針對拉贊助有更確切宣導與規範。

校方說，社團學姐立場是希望，學妹們多拉一些贊助金，等他們成為幹部後，壓力也不會那麼大；高一同學主要是不滿學姐態度，反應才會如此強烈，因為雙方表達都不夠明確，才會產生溝通上的誤解。

校方目前已經分別約談雙方，對於有社團學姐對學妹口出惡言，該學姐也認知到自己錯誤，也願意公開道歉，由於目前正在期中考，待考試結束後，學校也會邀請雙方面對面溝通，將誤會解開，呼籲外界多給學生空間。

校方指出，事情發生後也立即介入瞭解，確實拉贊助金額，與當初社團向學校申請的金額有所出入，學校調查完成後，也會將該事件註記，未來列入社團評鑑中，可能會有相應處分，如招生人數會縮減最嚴重恐面臨廢社處分。