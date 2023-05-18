中山女高社團被爆強迫學妹拉贊7000 社團：沒人反映有困難

北市中山女高炫音社一名高一社員透過臉書社團「國是中山」爆料，社團學姐要求學妹一個人拉贊助7000元，不夠還要自己貼，高一16名社員負擔超過一半金額，社團學姐非但沒感激，甚至還口出惡言「在馬路上看到學姐還繞路走，走到路上被車撞的保險金剛好拿來補拉贊錢」。

爆料學生表示，她能接受表演性社團要拉贊助，社團原先一開始要求每人拉贊金額為3500元，學姐卻在成發前幾天改成一人至少要拉7000元，若期限內沒有達標必須自己貼錢。

爆料學生強調，贊助的錢用於成發表演，總支出大約21萬，而高一學妹共有16人負擔逾11萬元，但實際能上台表演的學妹僅6人，相關支出細項也是等到該同學主動詢問後才公開。

爆料學生控訴，社團學姐不但沒有感激，甚至要求學妹低頭閉眼訓話，還口出惡言「在馬路上看到學姐還繞路走，走到路上被車撞的保險金剛好拿來補拉贊錢」，原po坦言，如果學姐態度好一點，說聲謝謝、不好意思、解釋理由，感受也不至於這麼糟糕。

對此，該社團也在臉書澄清，社團學姐在一開始將拉贊金額從3500元拉到7000元時，也都有和學妹強調「有困難或問題可以跟我們說」，但都沒有收到反映的訊息或電話，也有人僅用了4天左右就拉超過7000元，她們才認為沒有問題。

至於有社員反應學姐言論不當這件事，社團回應，當事人沒有拿捏好分寸，已深切反省，並在群組致歉，之後也願意當面道歉，也會謹言慎行。

不過社團也喊冤，對於匿名投訴非常錯愕，稱社員沒有跟社團反映的情況下直接投稿，讓很多不清楚事情過程的人對事件有誤解，希望社員若有問題直接向社團幹部反應。