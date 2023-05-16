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2021年國際閱讀素養調查 教育部下午四點親揭曉

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部將於今天下午四點將與國際同步公布2021年國際閱讀素養調查（PIRLS）。示意圖。本報資料照片
教育部將於今天下午四點將與國際同步公布2021年國際閱讀素養調查（PIRLS）。示意圖。本報資料照片

教育部將於今天下午四點召開記者會，與國際同步公布2021年國際閱讀素養調查（PIRLS）結果，這是台灣第4次參加。前一次（2016）台灣學生整體表現成績平均559分，在參與的50個國家／地區中，與英格蘭、挪威（五年級）並列第8名，相較於2006年及2011年有顯著進步。

PIRLS由教育成就評鑑國際協會（IEA）每隔5年針對參加國家或地區四年級兒童的閱讀能力進行調查，包含學生能夠理解並運用書寫語言的能力、能從各式各樣文章中建構出意義、能從閱讀中學習、參與學校及生活中閱讀社群的活動、由閱讀獲得樂趣。前三項透過測驗掌握學生能力，後二者則透過問卷調查學生態度與行為。

台灣從2006年首度參加PIRLS調查，當時在45個參加地區中排名22，2011年時躍升到第9名，2016年則與英格蘭、挪威並列第8名。而在2016年台灣學生平均拿到559分，學生在故事體平均分數為548分（排名第17名），在說明文平均分數為569分（排名第4名），顯見學童在說明文的成績明顯優於故事體。

另一方面，去年調查首度加入e-PIRLS調查，題型皆為說明文，用來了解小四學童的數位閱讀能力，共有14個國家參與評比，台灣學生的成績為546分，排名第7名，表現居中。但與其他國家相較，台灣學生在紙本閱讀和數位閱讀成績落差最大。

挪威 語言 社群 教育部

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