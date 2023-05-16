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挺雙語者：歐盟經驗 不排擠母語

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

外界質疑雙語政策恐壓縮國家語言發展，長年推動雙語教育的致理科大應用英語系講座教授陳超明說，政策原盼英語融入如中小學體育、美術等「動手做」科目，平均提升國人基礎應用能力，至少能和外國人互動，且依照歐盟經驗，毋需擔憂會排擠母語。

陳超明表示，英語和競爭力絕對相關，現行跨國企業、頂尖大學商學院，甚至國內科技大廠內部均使用英語，不會英語根本無法進入管理階層。英語是競爭力的一環但非全部，英語形同競爭力地基，於此基礎上再加值金融、管理、資通訊等知識，新加坡與歐盟諸國皆是如此。

陳超明說，歐盟過去便積極推動英語，甚至要求國民須具備三種語言，例如德國、荷蘭乃至北歐五國人民都是英語流利也會講母語。且國民主體認同不只有語言，還包括宗教、傳統等因素，不會因為強調英語就失去了認同，「就像年輕人即便不會講台語，也多自認是台灣人。」

然而部分縣市開教師徵聘時，例如找藝能老師，卻要求英語授課，導致教學現場抱怨不斷，陳超明認為地方政府為了績效確實走得太極端，才招致各界不諒解。他建議，學好語言的重點為長時間接觸，要保存國家語言不應只靠課堂教學彰顯，母語最大優勢在於家中有長輩可學習，透過家庭帶動母語，靠課堂時數輔佐母語，以此檢討英語是劃錯重點。

參與教育部高中擴增雙語實驗班計畫的高雄市林園高中校長黃碧惠也說，非山非市學校多積極爭取，只要有環境，孩子就學得會。

國家語言 陳超明 競爭力

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