新北高中職教甄3936人應試創新高 錄取率僅2.2%

新北市公立高中職教甄今年開缺85名、27個科別，聯合甄選初試今登場，共有3936人報名創新高，由於應考人數比去年多239人，錄取率比去年還低約2.2%。教育局表示，今年透過加分、增額率取比例增加，如本土語、雙語任認證有94人獲加分。

新北市今辦112學年度公立高中職聯合甄選初試，分別在丹鳳高中、永平高中及新莊高中3校、共117間試場登場。教育局說，111學年度起初試取消教育專業科目，僅考「各該甄選科目專業能力」；今年微調初試錄取倍率，應試普通科者，按初試總成績，偏遠地區學校採12倍錄取參加複試、一般地區學校則降為10倍，專業群科則仍維持6倍錄取。

此外，符合身心障礙身分、全國運動會前3名、專業群科甲級技術士共計39人，初試得加分10%。另獲特殊優良教師、教學卓越獎者經審查以增額進入複試，共計14名，本土語、雙語任認證也有94人獲加分，加分人數較去年成長三倍。

教育局說，5月12日下午8點後將開放查詢初試成績，考生可依身分證號逕至新北市教師聯合甄選報名系統自行下載成績單。成績複查請於5月15日中午12點前至新北市立林口高中圖書館提出，限應考人親自或委託他人現場申請，逾時恕不受理。

初試錄取名單則將於5月17日下午8點後，於新北市教師聯合甄選報名系統、新北市立林口高中網頁公告。錄取者請於5月21日下午2點至5點至新北市立海山高中現場報名。