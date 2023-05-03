和春技術學院5/10正式退場 僅剩18名學生安置正修科大

教育部去年十月召開私校退場審議會，令和春技術學院於今年5月10日起停辦，也是私校退場條例自去年上路以來首個進入停辦的私立大專校院。教育部指出，和春技術學院僅剩下18名學生需接受安置，學生均已經安置到同樣位於高雄的正修科大，和春也承諾，將針對安置學生每人發放每學期1.5萬元安心就學金。

和春技術學院為退場條例實施前已停招的專輔學校，去年由私校退場審議會令其5月10日停辦，但今年初一度傳出部分董事曾向公益董事會提出設校計畫書，擬改辦私立中學，但遭教育部指出，學校已被勒令停辦，無改辦空間。

和春技術學院將如期於本月10日停辦，教育部指出，至111學年和春技術學院剩下69名學生，扣除應屆畢業生和自主休退學者，最終協助安置18名學生到地理位置近、科系可對應的正修科大就讀，學生只要符合正修科大的畢業條件，畢業即可拿正修的畢業證書。另學生衍生所需的安置費用，由和春技術學院發放安心就學助學金，每人每學期1.5萬元。

教育部也表示，經查學校編制內專任教師還有10人、編制外專任教師7人、軍訓教官1人、專任職員10人以及約聘職員14人，共42人。後續將依學校停辦教職員工慰助金發給作業要點發放資遣、退休及離職慰助金，但學校目前還有資金，因此不會向退場基金申請墊付。

去年和春技術學院拍板停辦時程後，全體董事已進行改選，最後選出3名學校教職員代表、4名學者專家、2名原來的董事共9人，於去年11月上任，並將進行後續解散清算等事宜。

私校退場條例的精神也在於強化私立學校公益性，教育部指出，依法學校退場清算後，需將賸餘財產捐贈退場基金、中央機關、地方政府或公立學校，但目前法人尚未決定捐贈對象。