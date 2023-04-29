「未珍視師徒制栽培精神」 她揭公東高工2票之差 遭教育部列專輔

知名木工學校私立公東高工，日前遭教育部列專案輔導，教育圈今天轉發公東高工校長李恭榮其妻、季姓教師的書信，信中指出，公東高工於專案輔導學校審議會上，僅兩票之差遭列為專輔學校。季姓教師也感嘆，超過半數委員未珍視公東偏鄉學校、師徒栽培的精神。公東高工網站也開闢捐資頁面，歡迎各界響應捐助辦學。

公東高工校長李恭榮妻、季姓教師於信中表示，李恭榮當天一早穿上基督服務團背心，背起一大袋以公東精神為主題的書，北上教育部，與四名教師、學生，面對25名私校專案輔導審議會委員，對抗少子化浪潮下私校退場政策，為學校背水一戰。

季姓教師談到，傍晚隨即接獲消息，會議上以兩票之差公東高工被列為輔導學校，需在2年內改善，「我們還是太樂觀了」。超過半數委員沒有珍視公東偏鄉辦學、師徒栽培的精神，只以財務評斷，再不賺錢就要退場。

季姓教師指出，公東高工是台東第四大規模的學校，招生和辦學規模只比東中、東女、東商三校少；培育的人才遠超越台東許多公立中等學校，但因為教育部處理「私校」條例，不顧教會學校興學意義與精神，就要一刀殺下去。

李恭榮曾表示，學校有50%的原住民學生，栽培原住民學生是創辦人錫質平神父的初衷。學校另有20%的中低收入戶、7%的新住民子女、8%的身心障礙特殊學生。為最小的弟兄服務，是教育應該做的事。

季姓教師談到，在偏鄉辦教育、師徒制栽培並不容易，又技職教育本來就比普通高中成本更高。錫質平神父畢生在歐洲為公東募款，臨終前還捐出自己治療癌症的最後一筆錢幫學生蓋風雨操場。天主教接手公東，每年投入幾百萬支持辦學。李恭榮曾表示，老師、教會都如此拚命，還是要繼續努力，為台東留下好學校。

一名教育界人士感嘆，慈善教育、師徒制栽培不是重點，沒錢就列為專輔退場才是目前的政策方針，因此即便校長自信滿滿北上闡述辦學理念，以為會感動委員，最後還是因為財務問題遭列專案輔導。但近期數間專輔學校都是因少子化收入不足虧損，而非教學品質有問題，公東高工遭列專輔，多少凸顯了政策的荒謬。

公東高工說，已於學校網頁刊登捐款興學專區，歡迎各界支持： https://onlinektus.sino1.com.tw/FillData.aspx?ActID=2