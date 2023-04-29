澎湖幼兒園親子放流魚苗 提前為大海母親慶祝母親節

大海是澎湖人的母親，縣府今天在湖西龍門後灣海域舉辦「潔淨家園．守住海洋生態」活動，放流嘉鱲魚苗、虎斑烏賊及熊蝦種苗10萬尾，增裕近海漁業資源，作為給大海母親最佳獻禮。

澎湖縣政府「潔淨家園．守住海洋生態」魚苗放流活動，農漁局副局長許錫棋、行政處長陳珏雲與馬公至美及明穗2所幼兒園近200名師生一起拎著水桶到沙岸淺坪放流，讓魚苗回到大海，落實生態教育從小扎根，期海洋漁業資源永續發展。

農漁局水產種苗繁殖場長柯志鴻表示，今天放流的嘉鱲魚苗、虎斑烏賊及熊蝦種苗10萬尾，是由繁殖場自行培育，並籲請民眾遵守相關規定，凡是體長未滿9公分之嘉鱲魚種苗，請勿採捕。

農漁局表示，大海是澎湖人的母親，感恩大海提供澎湖常民的日常生活所需，配合母親節即將到來，選在今天在湖西龍門後灣海域放流嘉鱲魚苗、虎斑烏賊及熊蝦等種苗，另外還在龍門海域放流硬殼淺蜊及熊蝦種苗約10萬尾（粒），在增裕澎湖沿近海漁業資源及物種多樣性下，更別具意義。