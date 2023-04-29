快訊

怒了！好市多賣「A肝莓」遲不交銷售清單 高雄衛生局先罰30萬、後續最高可罰至2億

食物驗出A肝病毒殘留 教授曝可能汙染源平時這樣預防

台鐵莒光號開車前窗戶鬆脫 司機員慘遭砸傷

澎湖幼兒園親子放流魚苗 提前為大海母親慶祝母親節

中央社／ 澎湖縣29日電

大海是澎湖人的母親，縣府今天在湖西龍門後灣海域舉辦「潔淨家園．守住海洋生態」活動，放流嘉鱲魚苗、虎斑烏賊及熊蝦種苗10萬尾，增裕近海漁業資源，作為給大海母親最佳獻禮。

澎湖縣政府「潔淨家園．守住海洋生態」魚苗放流活動，農漁局副局長許錫棋、行政處長陳珏雲與馬公至美及明穗2所幼兒園近200名師生一起拎著水桶到沙岸淺坪放流，讓魚苗回到大海，落實生態教育從小扎根，期海洋漁業資源永續發展。

農漁局水產種苗繁殖場長柯志鴻表示，今天放流的嘉鱲魚苗、虎斑烏賊及熊蝦種苗10萬尾，是由繁殖場自行培育，並籲請民眾遵守相關規定，凡是體長未滿9公分之嘉鱲魚種苗，請勿採捕。

農漁局表示，大海是澎湖人的母親，感恩大海提供澎湖常民的日常生活所需，配合母親節即將到來，選在今天在湖西龍門後灣海域放流嘉鱲魚苗、虎斑烏賊及熊蝦等種苗，另外還在龍門海域放流硬殼淺蜊及熊蝦種苗約10萬尾（粒），在增裕澎湖沿近海漁業資源及物種多樣性下，更別具意義。

澎湖縣 烏賊 馬公

延伸閱讀

亞太電信推母親節「好禮1+1精選方案」！5G手機＋小家電專案價最低0元起

澎湖「比YA」女道歉了！發文還原事發經過 最新聲明曝光

澎湖六煞不斷被起底 1嫌疑為資產管理公司負責人

澎湖孝子遭痛毆 網紅肉搜觀光客公司在桃園

相關新聞

3所專案輔導大學停招前欠薪 教職員短時間內恐拿不回

私立明道大學本今年2、3月欠薪仍無兌現，眼見4月即將結束，欠薪可能再向上累計，學校則向教育部喊話盼給予協助。教育部對此表...

大專校院近5年就讀人數 人文藝術及服務類學生大減3.2到5萬

教育部公告111學年學校基本概況統計結果，內容指出，110學年各級學校畢業生總數84.3萬人，其中以大專校院畢業生28....

未珍視師徒制栽培精神 她揭公東高工2票之差遭列專輔

知名木工學校私立公東高工，日前遭教育部列專案輔導，教育圈今天轉發公東高工校長李恭榮其妻、季姓教師的書信，信中指出，公東高...

給學生安全上學路 4600萬元改善中市3國中小通學步道

給學生一條安全上學的路！台中市潭子區潭子國中、后里區內埔國小與育英國小，長年沒有通學步道，上下學尖峰時段，學生與車爭道，...

文策院攜手富邦文教 強化台灣兒少影視開發

「水果奶奶」、「巧虎」等兒童節目角色，往往是孩童成長重要玩伴。文策院今天與富邦文教基金會簽署合作備忘錄，將強化台灣兒少影...

腸病毒流行期...幼兒園門口先檢查 孩童無症狀才能入園

國內腸病毒疫情持續上升，衛福部疾管署26日公布腸病毒門急診就診人次達7851人次，預計5月正式進入流行期，6月初恐達高峰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦