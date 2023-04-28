公東高工列專輔 學校有困難...學生將普發6千元捐出助校

台東知名木工學校私立公東高工昨以2票之差被教育部列為專案輔導學校，消息曝光外界關心。包括企業、校友，甚至在學學生都響應捐助。校長李恭榮說，「公東只會更好不會退場」。

李恭榮說，學校目前可處理土地資產逾8000萬元，且董事會已決議通過可以出售，目前已有多人有購買意願，若順利完成，學校不僅清償所有負債，還有數千萬的結餘款，可當校務基金。

近幾年受少子化影響，公東高工招生遇上困難，導致收入短少，財務出現問題，教育部昨天開第13次私校退場審議會，將公東高工列為專案輔導學校，給予2年改善期，若逾期未改善將命停招。

由於公東高工是台東頗具知名私立技職學校，尤其木工技能獲獎無數，享譽國內外，培育無數木工人才，昨被列為專案輔導學校消息曝光後，引起外界關心，紛紛響應協助或捐助學校度過難關。

其中學校一名高一生，得知學校有困難，就跑去找老師說願意把自己領到的全民普發6千元捐給學校，當下令老師感動。校方表示，該學生曾受學校幫助，他捐助學校只是盡一分棉薄之力。

另也有畢業木工校友致電學校表示要將義賣的木工作品所得捐出幫助母校。學生家長均認為學校招收的學生雖有7成來自弱勢家庭，卻培育出許多優秀人才，一旦退場，孩子就少一個就學管道。