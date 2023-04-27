北市閱讀知識王 成淵高中國中部奪冠

聯合報／ 教育事業部
成淵高中國中部八年級學生吳若宇（左二）、朱定濠（中）、吳珮禎（右二）奪得今年北市國中知識王比賽冠軍，教育局副局長陳素慧（左一）頒獎。圖／教育事業部
成淵高中國中部八年級學生吳若宇（左二）、朱定濠（中）、吳珮禎（右二）奪得今年北市國中知識王比賽冠軍，教育局副局長陳素慧（左一）頒獎。圖／教育事業部

「台北市國中閱讀知識王」27日決賽，最後由成淵高中國中部八年級吳若宇、朱定濠、吳珮禎奪冠，與成淵同組比賽、拿下亞軍的再興中學國中部學生賽後問冠軍隊「你們的觀點真的很棒，能不能加好友，有空來聊聊閱讀？」為這場比賽寫下最佳詮釋。

本屆「台北市國中閱讀知識王」決賽是台北市教育局主辦、興雅國中承辦，12支參賽隊伍要在指定時間內完成「我挖我寫」、「唉呀誤闖」、「請跟我來」三站關卡。「我挖我寫」是參考《跳舞的熊》一書，以報導文學的方式探討「博愛座的存廢問題」，要平衡報導也要提出見解。

「唉呀誤闖」關卡中，參賽隊伍要從一隻誤闖同化社區的灰雁立場來思考，到底是要崇尚自然還是崇尚文明？但不論立場為何，都必須從《記憶傳承人》、《和動物生活的四季》這兩本書中找到說服大家的理由。

「請跟我來」是拍片題，參賽學生必須熟讀《白鯨記》、《大自然的獵人》，才能用威爾森博士的觀點來導覽「捕鯨城」，由於只能用平板電腦拍攝並剪出長三分鐘內的短片，有的組利用運鏡、開櫃子的方式營造出穿越時空感，有的則在白板上畫出三間旅店的特色，彌補沒道具的缺憾，也有人在影片中置入亞哈船長的捕鯨船廣告，各種創意讓評審陷入給分糾結。

評審團團長、清大客座教授林玫伶指出，今年比賽主題「與人文共振、與自然對話」，選書時必須兼顧人文與自然，出題時則依書本特色兩兩配對出題，參賽學生不只要熟悉單書內容，還要有串連各書的本事，才能在有限的時間下提出新觀點。她大讚「這是場高手過招、以文會友的比賽」，是「大人向你們學習」的比賽。

「從初賽、複賽到決賽，大家能從45所學校中脫穎而出實屬不易」，北市教育局副局長陳素慧提醒參賽者，不論名次如何，比賽只是過程，就如同國中只是人生的一小段，面對未來的新科技，閱讀是通往世界的門，希望大家朝終生學習前進。

北市教育局中等教育科股長王鼎元強調，「閱讀知識王」舉辦六年，是為提升閱讀素養、群體合作的比賽，期許大家能藉著比賽，養成閱讀習慣、找到閱讀的價值。

「台北市國中閱讀知識王」27日在興雅國中舉行決賽，12隊學生齊聚爭冠。圖／教育事業部
「台北市國中閱讀知識王」27日在興雅國中舉行決賽，12隊學生齊聚爭冠。圖／教育事業部
再興中學國中部學生在「唉呀誤闖」關卡中論述崇尚自然的原因。圖／教育事業部
再興中學國中部學生在「唉呀誤闖」關卡中論述崇尚自然的原因。圖／教育事業部
麗山國中學生分工撰寫「博愛座的存廢問題」海報。圖／教育事業部提供
麗山國中學生分工撰寫「博愛座的存廢問題」海報。圖／教育事業部提供

北市 教育局

延伸閱讀

前刑警種大麻販毒淪通緝犯 北市刑大逮人

警紀案爆不完 北市警界：松山之亂還沒完？

北市高齡行人死亡案逾8成違規 警方加強宣導

毒品案個資外洩 北市松山刑警住處遭檢警調搜索

相關新聞

嘉市某私校國一特教男生遭同宿舍3名室友霸凌 家長報警告學校

嘉義市某私校國一男生的母親指控，兒子有輕微自閉症身心障礙手冊，去年7月就學住校，與3名男生同寢室，長期遭3名室友集體霸凌...

疑遭同儕言語霸凌 新店耕莘專科女高一生吞藥 校方啟動調查

新店耕莘健康管理專科的高一女學生疑似在校遭言語霸凌，前日吞42顆藥試圖輕生，幸好已洗胃救回。家屬指出，孩子遭霸凌試圖輕生...

薪資入帳又開天窗 明道大學再浮現欠薪危機

明道大學被教育部列入專案輔導，不得招收境外生也不能加開熱門系所招生，財務狀況雪上加霜，預定本周二入帳的教職員兩個月欠薪沒...

影╱首次同時拍到黑洞吸積流和噴流 中研院研究登國際期刊

隨著科學研究規模及難度提升，跨國合作已成天文觀測研究趨勢。中央研究院天文及天文物理研究所與數個國際研究團隊合作，使用新的...

台科大、華夏科大合併案報教育部審議 師可望獲6個月補償

國立台灣科技大學、華夏科大整併中，台科大預計以編制外「專案教師」接手華夏教師。近日華夏科大已將計劃書送交董事會討論，並於...

大專校院近5年就讀人數 人文藝術及服務類學生大減3.2到5萬

教育部公告111學年學校基本概況統計結果，內容指出，110學年各級學校畢業生總數84.3萬人，其中以大專校院畢業生28....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦