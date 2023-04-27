北市閱讀知識王 成淵高中國中部奪冠

「台北市國中閱讀知識王」27日決賽，最後由成淵高中國中部八年級吳若宇、朱定濠、吳珮禎奪冠，與成淵同組比賽、拿下亞軍的再興中學國中部學生賽後問冠軍隊「你們的觀點真的很棒，能不能加好友，有空來聊聊閱讀？」為這場比賽寫下最佳詮釋。

本屆「台北市國中閱讀知識王」決賽是台北市教育局主辦、興雅國中承辦，12支參賽隊伍要在指定時間內完成「我挖我寫」、「唉呀誤闖」、「請跟我來」三站關卡。「我挖我寫」是參考《跳舞的熊》一書，以報導文學的方式探討「博愛座的存廢問題」，要平衡報導也要提出見解。

「唉呀誤闖」關卡中，參賽隊伍要從一隻誤闖同化社區的灰雁立場來思考，到底是要崇尚自然還是崇尚文明？但不論立場為何，都必須從《記憶傳承人》、《和動物生活的四季》這兩本書中找到說服大家的理由。

「請跟我來」是拍片題，參賽學生必須熟讀《白鯨記》、《大自然的獵人》，才能用威爾森博士的觀點來導覽「捕鯨城」，由於只能用平板電腦拍攝並剪出長三分鐘內的短片，有的組利用運鏡、開櫃子的方式營造出穿越時空感，有的則在白板上畫出三間旅店的特色，彌補沒道具的缺憾，也有人在影片中置入亞哈船長的捕鯨船廣告，各種創意讓評審陷入給分糾結。

評審團團長、清大客座教授林玫伶指出，今年比賽主題「與人文共振、與自然對話」，選書時必須兼顧人文與自然，出題時則依書本特色兩兩配對出題，參賽學生不只要熟悉單書內容，還要有串連各書的本事，才能在有限的時間下提出新觀點。她大讚「這是場高手過招、以文會友的比賽」，是「大人向你們學習」的比賽。

「從初賽、複賽到決賽，大家能從45所學校中脫穎而出實屬不易」，北市教育局副局長陳素慧提醒參賽者，不論名次如何，比賽只是過程，就如同國中只是人生的一小段，面對未來的新科技，閱讀是通往世界的門，希望大家朝終生學習前進。