台科大、華夏科大合併案報部審議 師可望獲6個月補償

國立台灣科技大學、華夏科大整併中，台科大預計以編制外「專案教師」接手華夏教師。近日華夏科大已將計劃書送交董事會討論，並於上周五獲董事會順利通過，兩校協議，已由台科大本周二將計畫書送教育部審議，華夏科大最快於今年5月停招112學年度新生。

教育部回應，已於4月25日收到兩校整併計畫書，刻正審查中。後續待計畫書審議結果回復兩校。

華夏科大去年傳出將由台科大接收、整併，曾引起部分師生反彈，但兩校今年初重啟併校協商，本月初兩校同步舉行校務會議，雙方均通過合併計畫書。

台科大主任秘書呂政修表示，上周五計畫書已獲得華夏科大董事會通過，之後行文台科大，由台科大本周二將兩校計畫書呈報教育部。未來教育部還需找專家學者等審議，由於華夏科大後續還需辦理停招，兩校希望最快5月中旬能夠落錘定音、獲得教育部回覆。

呂政修也指出，計畫書內容未有太多變化，主旋律仍為華夏科大步入退場後將校地等捐贈予台科大，教職員分批以專案身份由台科大接手。華夏科大於過渡階段，校地可無償提供台科大使用，並由台科大維運校地和建物；台科大同時也支撐華夏科大學生，提供圖書館資源、學分學程、跨校選修課程等資源。

兩校合併案影響最劇的則為華夏科大教師，華夏科大教師現在身份為私校公保，後續若由台科大接手聘任則將轉為勞保、領取勞退。華夏科大先前已表示，教師轉制年資會先結清，董事會將給予補償。

據了解，對於願意轉赴台科大任教的教師，董事會正商議擬給予最高6個月薪資，包含教授本薪和學術研究費，職員則是本俸再加上專業加給；另有部分教師可能選擇先退休，華夏科大也會擬訂優退方案，選擇優退者可領取10個月，同樣包含本薪和學術研究費。