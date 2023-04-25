港澳生赴台讀高中職首年僅13人來 41校今年再向外招手

台灣去年首度開放港澳中學生赴台就讀高中職與五專，首年32所高中職、9所五專參與，各校分別提供20至30個外加名額，最後卻僅招到13名香港青年學生，據專家分析，理由是去年招生期僅20天實在太短。今年招生季提早展開，共有37所高中職、4所五專參與，其中新加入的學校包含台北市立中正高中、台中市私立明道中學等校，要靠國際教育亮點，吸引港澳學生來台就讀。

大學問網站執行長魏佳卉表示，為吸引港澳中學生來台升學，今年繼續舉辦第二屆「2023台灣高中五專教育展」，以線上、線下方式在今年4月25日至6月30日展開，該網頁除了提供港澳中學生學費、獎學金的實用資訊，也有升學輔導講座，將在5月13、14日在香港九龍舉辦。屆時將採香港實體講座與台灣線上直播同步連線，讓港澳同學在香港也可以掌握留學台灣的第一手情報。

今年全台共有37所高中職及4所五專，招收港澳中學生來台就讀，包括泰北高中、大明高中、光華高中、光啟高中、淡江高中、中華醫事科大等校。另也有新加入學校，包含台北市中正高中、奎山實驗高中、北科復工、明道中學、明台中學、大成商工，以及台東縣均一國際教育實驗高中等。

泰北高中表示，校內除了規畫雙語課程外，也和美國、加拿大、日本締結雙聯學制，並引進外語選修課程，開拓學生的國際視野。另外，普通高中特色連續六年繁星計畫百分百，特殊選才、運動績優也是升學全壘打。

大明高中校長吳原榮表示，少子女化下學校朝小而美辦學，每個系科與校定選修結合，培養學生劇本多元文化與國際理解的核心素養能力。他也提到，去年共收到二位港澳生，舉家移民過來台灣，其中一位英語多益檢測895分，也獲學校重點栽培。

光華高中國際中心主任陳綺雯表示，今年高中部預計招收10名、綜合高中20名，以及商業經營科、幼兒保育科、流行服飾科、餐飲管理科、多媒體設計科等各10名，提供多元發展課程讓學生能適性發展，接軌國際。

中華醫事科大副校長姜泰安表示，去年配合陸委會共招收到二位香港學生，分別就讀護理科、視光科，待五年學成後，可以考驗光師、護理師。他提到，台灣有醫療人才空缺，學生入學首年就瞭解五年後能在台灣就業，有望成為台灣居民。若想繼續攻讀大學、碩士學位，學校也有完善規畫，讓學生八至九年便可取得碩士學位。

淡江高中教務主任黃維彥表示，去年招募到二位香港學生，其中一名香港學生曾代表學校參加全國英文類比賽，獲得亞軍。今年也有三名香港生正在辦理，學校另還有日本、義大利、馬來西亞、印尼等國學生來台就讀，包含港澳生來台也是就讀雙語班，除了堅強外師陣容，跟大學規畫港澳生如何銜接，也在與企業洽談，高中大學企業一條龍規畫。

光啟高中校長鄒紹騰表示，去年可惜沒有港澳學生入學，但學校有國際僑生，目前招募國際僑生有108位報名要搶90個名額，學校持續推動品格教育、技藝教育以及多元國際化教育。

不過，去年41所學校首度招募港澳中學生，各校分別提供20至30個外加名額，最後卻僅招到13名香港青年學生。魏佳卉分析，這與招生其過短有關，今年則提早到4月開跑，並預計5月中旬前往香港九龍舉辦實體講座，增加宣傳強度與廣度。