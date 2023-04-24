特教心評工作專職化仍無解 教部：方向去了就回不來

特殊教育教師兼任特殊生鑑定的心理評量工作，讓教師不堪負荷，多數特教師甚至在「做功德」，工作量爆表。立法院教育及文化委員會今天逐條審查「特殊教育法」修正草案，朝野立委高度共識應把心評鑑定工作回歸專業，若採兼任也要給予合理待遇，或設定落日條款。

教育部表示，要減輕特教老師工作量，專職化不是單一解方，包括從師生比、特資中心增加專職人力，以及如何引用醫療資源，應該要整體考量解方。另外，若入法將心評工作專職化，「方向去了就回不來」，需要更多配套及審慎規畫，不過教育部與立委立場一致，但需要時間做規畫。最終該條文保留，後續再討論附帶決議。

立法院教育及文化委員會今天繼續逐條審查特殊教育法修正草案，心評專職化、分散式資源班師生比、特教評鑑等條文備受外界關注。

立委鄭麗文表示，台灣是先進國家，有專業執照心理醫師、心理諮詢師，特教鑑定工作應該要回歸專業，也就是特教生與幼兒鑑定應專責設置評估人員，在過度其間也應兼顧特教老師的工作量，在還未交給專業人員處理心評工作時，也應有合理兼任制度，不只是做功德。

立委林宜瑾表示，心評與特教評鑑是加重特教老師工作量的因素，心評工作是多數特教老師的噩夢，一旦遇上心評季節，就得耗費大量時間從事心評工作，從施測到撰寫報告，就要耗上二天，一位老師要評6至10位，至少需要半個月至一個月工作天。

立委張廖萬堅則提出修正動議，他表示，心理評量人員應以專職為原則，特教老師現在除了帶班，還要做心評工作，過去也發生特教老師借調去特教資源中心專職做心評，反讓特教生的老師變成代理教師，希望增加特教老師編制人力，就可以借調給特教資源中心進行心評，教學現場人力也不會鬧空窗。

立委吳思瑤表示，特教老師工作量因為心評工作已爆量，就會影響到教學工作；另也要思考專業性，一位特教老師訓練是在教學現場給予特教生學習支持，回到心評專業鑑定，現在的特教師能完全達到嗎？這也是國際都由專業心評人員進行心評鑑定的原因。

立委張其祿則說，考量特教老師只有原來的教學任務，還要負擔心評工作，也可能影響學生受教權益，尤其心評並非隨便能完成，不管因為人數、天數，都已經是額外負擔。但他也說，一步到位到聘滿專任心評人員也許困難，若是用兼任，也要訂明資格、內涵。

立委王婉諭表示，心評專職化是朝野修法共識，但人力配置確實需要時間，因此提案適當員額應在五年內完成，透過設定落日條款，朝專職化來努力。目前兼任來做，也要提供合理待遇，不要壓垮特教老師。

立委范雲則以桃園為例，國小特教師心評工作時可以請代課，但代課老師不一定了解自身的教學工作、進度，因此多改用空堂做心評；台南老師則反映，心評工作只給予公假，但課務自理，公假又給得不情願，市府把行政處理分案、初審都丟給老師，甚至還要跨區奔走尋找測驗工具。

教育部學務特教司長吳林輝表示，特教老師、心理師、精神科醫師各有專業，醫療診斷證明對鑑定有幫助，但往往不一定熟悉學生狀況。此時，老師能輔佐不足，學生除了身障證明作為鑑定基準外，若無證明，仍須透過鑑輔會認定。

吳林輝強調，特教老師經專業訓練，絕對沒問題，但他也坦承，特教老師輔導工作辛苦，特教鑑定又集中在同一時間，確實兩難。

吳林輝表示，要減輕特教老師工作量，專職化不是單一解方，包括從師生比、特資中心增加專職人力，以及如何引用醫療資源，應該要整體考量解方。他說，若入法將心評工作專職化，「方向去了就回不來」，需要更多配套及審慎規畫，教育部與立委立場一致，但需要時間做規畫，建議條文保留，後續再討論附帶決議。