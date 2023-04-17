中小學生「應」列席校務會議？ 教育部有望寫入國教法

考量中小學生成熟度及賦予參與校務會議的機會，教育部在國民教育法修正草案中，增訂學校得邀請學生列席校務會議規定。但立委林宜瑾、陳培瑜、范雲皆認為，應把「得」改為「應」，確保學生能列席校務會議對涉己事務表達意見。教育部長潘文忠持正向態度，但若把「得」改為「應」，立法說明應講明列席用意，而非成會的必要條件。此條文將由教育部酌作文字修正，將待教育部版本出爐後繼續審議。

現行國民教育法第19條規範，中小學校務會議，成員包括校長、全體專任教師或教師代表、家長會代表及職工代表，處理校務發展或校園規畫，教務、學生事務、總務及其他校內重要事項等。教育部在修法版本提及，考量中小學生成熟度及賦予參與校務會議的機會，增訂學校得邀請學生列席校務會議規定。

立委張廖萬堅、范雲等人提案，校務會議「應」邀請學生代表（或學生）列席會議；台灣民眾黨黨團則提出折衷版本，除了保留「得」邀請學生列席會議，但議決事項涉及學生事務，「應」邀請學生或其他自治團體代表列席。

立委林宜瑾提案，現行院版校務會議成員寫「得」邀請學生列席，建議改為「應」邀請經學生選舉產生的學生代表出席，若學校沒有學生代表選舉，就邀請學生列席即可，教育應更加對等，不要把學生當成無知的孩子對待，學生自治是可貴價值，也深具教育意義。

立委陳培瑜則提案，應在現行修正草案中加入「視學生意願」，鼓勵學生參與校務會議要尊重學生自主權力，但若改成「應」視學生意願列席是更理想。

國教署長彭富源表示，校務會議談的面向比較廣泛，很多時候會跟學生有關，但也有無關的時候，這裡若用「應」，每一次校務會議都必須有學生參與，恐讓校務運作難進行。另外，若學校為了要選出學生代表，若學校原本就有，可直接拿來運作，但若沒有卻因國教法需要辦選舉，在部分國中恐難以運作。

立委吳思瑤則反問，校務會議成員包括校長、全體專任教師等等，希望「應」邀請學生列席，又該如何認定哪些事務跟學生有關與無關？她也提到，校務會議可能討論學生權益，但也並非每件事都與家長會有關，家長會代表卻是校務會議成員。另外，學生是「應」邀請列席，並非所有議案表決一定要強制學生參與，但教育本體是學生，校園發生大小事，學生也該有權利知悉。

彭富源表示，若改為「應」，恐怕會讓學校若找不到學生列席，就不能開會，但他也重申，若能講清楚不是應列席後，沒列席就流會，確實也能運作。

至於要不要針對特定事務才讓學生「應」列席？彭富源表示，有委員提到能盡量參與就參與，也並非限定沒列席就流會，該案不至於需要折衷版本。

教育部長潘文忠表示，如果教育部把「得」改為「應」，但各校要依法執行，立法說明應講明列席用意，而非成會的必要條件，這才不會讓學校運作出現問題，若能往這方向修法，教育部就來整理文字。最後，范雲裁示此案暫時保留，待教育部版本出爐後繼續審議。