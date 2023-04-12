新北國小、幼兒園教甄本土語最多加6分 老師怨認證難考

新北市教育局今公告112學年度國民小學暨幼兒園教甄簡章，並提高本土語認證加分機制，最多可加6分。不過有國中教務主任直指「閩南語認證越來越難考」，且現在要求中高級認證才能教，老師常考兩三年都考不過，導致師資一直補不齊，就算用視訊共學，但師生無法互動效果怎麼會好？

教育局今公告112學年度國民小學暨幼兒園教甄簡章，去年開缺1220名，共8333位考生報名。今年缺額數仍在填報中。教育局長張明文說，今年提高本土語文能力加分機制，除學前特教科、特殊教育科、本土語文科及專任輔導教師外，其他各類科考生具備閩南語、客語達中高級以上，或原住民語能力達高級以上者，原本最多加2分，現最多可加6分。

另外，也首納台灣手語認證加分，除了報考幼教科、學前特教科、特殊教育科及專任輔導教師外，具台灣手語教學培訓及認證者，初試原始成績加2分。同時，曾代表新北市參加全國運動會獲前3名者，報考體育類科可加初試分數10%；除英語文科及雙語教育科的考生，近6年英語文能力，符合新北市CEFR語言參考架構B2級者，初試可加2分。

此外，考生報考偏特組，且近3年曾於新北市各校擔任代理教師者，服務於偏遠、非山非市或特殊認定地區學校，滿1年加初試總成績1分，服務於一般地區學校，滿1年就加初試總成績0.5分。

不過有國中林姓教務主任指出，本土語認證不好考，尤其是閩南語「越來越難考」，校內不少母語是閩南語的老師去考兩三年都摃龜，質疑教育部在聽力試題中考長篇大論，及較少使用的諺語，已經不是考聽不聽得懂，而是考生注意細節線索，考題也越來越偏，失去認證的本意。

林姓教務主任認為，閩南語應回歸日常使用，但現在規定要中高級認證才能教，第一線師資根本不夠，雖然教育部稱透過視訊共學，能夠解決師資問題，但幾百人在大禮堂上大鍋飯，教學已流於形式，師生無法互動效果怎麼會好？