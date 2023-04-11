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高中生遭霸凌案調查結果出爐！人本批中市府分割懲處 中市府：依法辦理、絕非分割

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中高中生疑遭學校師長霸凌而輕生事件，家屬3月在人本基金會陪同下出面指控，引發外界譁然。圖／本報資料照
台中高中生疑遭學校師長霸凌而輕生事件，家屬3月在人本基金會陪同下出面指控，引發外界譁然。圖／本報資料照

台中市某高中男學生今年2月輕生案，涉案相關人員有8人，校方昨召開校事會議，針對不當管教部分做出決議，其中有4人不當管教將議處；調職校長因非第一線管教人員，不列這波調查對象，其餘3人無不當管教情事。

人本基金會中部辦公室今批評，3人員無不當管教，不符合受害者家長認知及在校學生觀察，且目前僅有校事會議調查，霸凌調查程序未終結，要求市府在全案脈絡釐清、所有調查程序完備前，不要把個別行為分割出來用考核會或獎懲處理，大事化小。

教育局澄清，市府持續督促學校加速調查，目前校方所組成的調查小組，依據檢舉內容分別涉及不當管教與霸凌兩部分，按教師法及防治霸凌準則規定程序個別調查，昨日校事會議先針對涉及不當管教部分做出決議，霸凌調查小組則加速調查中，結果尚未出爐，校長也將依規送考績委員會議處，一切依法辦理，絕非分割行為，更無大事化小。

針對高中生輕生案，校方昨召開校事會議，調查小組決議前學務主任、主任教官及2名學務創新人員確實有不當管教，造成該生身心傷害情事，依各該身分移送考核會或依法組成之相關委員會做行政議處；至於教官兼生輔組長與另1名教官及1名學創人員，並無不當管教情事。至於該校長當初因處理疏失或延誤遭調職，因非第一線管教人員，不在這次不當管教調查對象，預計13日召開校長成績考核會做相關議處。

人本基金會中部辦公室表示，市府未將調查結果提供給受害者家長，調查中是否有疏漏，家長無從得知並指正說明；且市府稱有3名人員無不當管教，不符合受害者家長認知及在校學生觀察，要求市府應立即提供完整調查報告相關卷證給受害者家長閱覽，並使受害者家長有完整提出意見及調查建議的機會。

人本基金會中部辦公室說，目前僅有校事會議對部分事件調查，霸凌調查程序未終結，要求市府應使相關調查完備，並能梳理全案脈絡，綜合判斷集體即持續行為違背專業倫理程度及惡性，來進行涉案人員不適任的判斷，勿切割行為，分別輕懲。

教育局強調，此案一開始因學校調查有所延誤，因此教育局主動介入，將校長、教官、學創人員等此案關係人調離現職，代理校長到任隨即召開教評會，決議學務主任停職調查，後續也將持續緊盯進度，該校所屬人員如經查證有違法，依法最重不排除解聘，絕對嚴懲嚴辦。

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霸凌 教官 教育局

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