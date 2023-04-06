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台科大、華夏科大併校案 最快月底提報合併計畫書

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台灣科技大學與華夏科技大學重啟整併校協商，台科大有意以專案教師名義，接收華夏科大教師。記者曾學仁／攝影
台灣科技大學與華夏科技大學重啟整併校協商，台科大有意以專案教師名義，接收華夏科大教師。記者曾學仁／攝影

國立台灣科技大學與華夏科大近期兩校展開整併，雙方今天證實，預計四月底將整併計畫書提報教育部。華夏科大則預計最快五月底停招、待現有學生全數畢業後停辦；台科大也表示，下周兩校將各別召開校務會議，內部都取得共識後就會提報整併計畫書，未來華夏併入台科，校地將為「台科大華夏校區」。

台科大和華夏科大兩校日前重啟整併，並成立整併推動小組。台科大主任秘書呂政修表示，兩校目前各自運作，但預計下周兩校會各別召開校務會議，基本上兩校大方向已底定，最快四月底將整併計畫書報至教育部。未來華夏併入台科，校地將為「台科大華夏校區」。

呂政修也說，由於兩校合併，台科大預計以專案方式接收華夏科大現有教職員，但華夏科大必須處理員工私校公保轉為勞保的相關事宜，私校公保可能需先完成結算，之後台科大以專案方式聘用後再轉為勞保。

由於華夏科大、台科大科系仍有落差。呂政修也談到，台科大尊重華夏科大老師的意願，老師屆時可衡量自己的經驗、條件，選擇想到哪一個系所任教，台科大也會針對華夏教師專長設計對應的課程或學分。

華夏科大主任秘書鍾國強今天也證實，已有九成五的教師贊成合併案，下周也將召開校務會議，一旦兩校會議通過，華夏科大就會提至董事會，預計四月底將整併計畫書送到教育部。

鍾國強也指出，董事會也傾向合併，華夏科大教職員目前都是採私校公保，屆時若要轉制成勞保，也會先將計算權益損失。目前還有很多細節要進行，但一切都算順利，華夏科大預計下學年停招，最快在五月底公布停招事宜，避免影響考生權益。

華夏科大則預計最快五月底停招、待現有學生全數畢業後停辦。記者陳正興／攝影
華夏科大則預計最快五月底停招、待現有學生全數畢業後停辦。記者陳正興／攝影

台科大 教育部 華夏

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