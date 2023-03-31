鑄造業缺人才 員林農工力推產學攜手全國賽囊括前三名

新課綱把鑄造納入機械科的必學技能，去年起機械科學生開始學習和參賽，國立員林農工學生今年參加全國技能競賽中區賽的鑄造職類比賽，囊括金、銀、銅三面獎牌，取得今年決賽入場券，也獲得升學加分的優勢。

員林農工不僅在鑄造職類競賽表現優異，造園景觀職類也拿下銅牌可參加決賽，機械科一年級學生周奕騰第一次就得到工業機械佳作，為挑戰明年全國技能競賽奠定基礎。

機械科主任鄭智豪今天表示，去年機械科高一學生柯柏豪參加鑄造職類比賽得到全國第五名，有了去年經驗，學校今年先輔導學生參加丙級考照及相關學科，培養學生基本實力，再請職訓局協助訓練全國技能競賽項目，學生全力配合假日返校練習，競賽前兩個月搬進職訓局附近宿舍以便就近密集訓練。

「技巧無它，平日多練習，練到熟練為止。」金牌選手彭俊浩說。銀牌選手李宥陞起初鑄模兩天做一個，這次競賽他和彭俊浩都在1小時內做完沒被扣分，顯然功力又精進。柯柏豪今年捲土重來，這次競賽時他察覺模型可能變形，立馬拆除重做。連同先前做的合計費時一個多小時而被扣分，得到鑄造職類銀牌。

造園景觀銅牌選手趙哲修、陳晉祥都是農家子弟，趙哲修去年和學姐凃杭杏搭檔得到全國賽第五名，今年他和「麻吉」陳晉祥合作，競賽中從放樣、手鑿花崗石、拌水泥到砌磚，發揮一靜一動的互補作用，得獎躋身全國決賽；趙、陳兩人表示，要一起升學勤益科大景觀系繼續當同學。

校長林玉芬說，競賽成績亮麗歸功老師辛勤教導和學生努力學習，因鑄造要在高溫環境中工作，相當辛苦，員農今年配合鑄造產業公會推動機械群的三年級學生參加產學攜手專班，指導一年級學生參加鑄造技術士檢定，期待為人力短缺的鑄造業培養人才。