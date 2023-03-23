台南大學選任新校長 今投票有4人過門檻

國立台南大學即將選任新校長，校內今天針對5名候選人舉辦徵詢意見投票，結果有4人過關，學校表示，遴選委員會將在4月24日開會選出校長，再報請教育部聘任。

今天通過徵詢投票的包括南大行政管理學系教授余明助、教務長姜麗娟教授、副校長陳惠萍教授及國立台中教育大學國際企業學系教授朱海成。

南大表示，依據校長遴選委員會遴選作業細則之規定，全校徵詢意見投票，由全校編制內專任教師，針對5位候選人分別投票，候選人得票數達到參與投票總數3分之1以上之同意即為通過。全部218位行使同意權人中，實際領票人數共189人，投票率86.7%，通過門檻為63票。校長黃宗顯一早就完成投票。

南大表示，校長遴選委員會第3次會議將在4月24日舉辦，邀請通過門檻的校長候選人進行治校理念說明與詢答，當天由遴選委員會選出校長當選人，由南大報請教育部聘任之。