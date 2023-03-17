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「快精盡人亡」北醫大狼師涉性騷 校方：無施壓吹哨者

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
人本教育基金會今協同立委范雲召開記者會，指台北醫學大學某中心主任對多名學生、職員以言語性騷擾，並藉故肢體觸碰。記者許維寧／攝影
人本教育基金會今協同立委范雲召開記者會，指台北醫學大學某中心主任對多名學生、職員以言語性騷擾，並藉故肢體觸碰。記者許維寧／攝影

人本教育基金會今天偕同立委范雲召開記者會，指台北醫學大學某中心主任對多名學生、職員以言語性騷擾，並藉故肢體觸碰，並指控北醫大違法私設調查程序、施壓吹哨者等情事。北醫大說，該案接獲通報後隨即依法調查，絕無要求吹哨者撤控訴文章等情事，學校日前接獲申覆，已組成申覆審議小組，目前依程序進行中。

人本教育基金會今踢爆，北醫大某中心主任以開玩笑為由對職員、學生言語性騷擾，該師常以討論為由加學生通訊軟體，卻傳送和教學無關的輕佻言語或較暴露的圖片、影音給學生。

根據基金會提供的資訊指出，該師在六人群組中標記甲職員，隨即上傳精子游動影片，並在群組中留訊「我快精盡人亡了」、「精子活性快篩，要不要我幫你驗驗看，當我的受試者」；該師也曾對乙職員表示「親一個」、「娶你」。

基金會亦指出，甲職員曾於網路論壇控訴該師性騷擾，但學校院長得知後卻反壓迫受害者刪文；再者，北醫大則在性平會尚未啟動調查時，校長、主秘就先違法約談該師，使其得知通報人數，讓這名老師可能趕在停聘前利用職權威脅受害者或影響調查。

北醫大今天說，接獲通報後就立即進行教育部校安通報，同時召開性別平等委員會成立調查小組，依相關法規進行調查，絕無「要求吹哨者撤下控訴文章」及「違法私設調查程序」等情事。

北醫大也表示，調查之初，教評會便依據教師法22條，暫時停聘該師三個月並靜候調查，且嚴禁騷擾或報復相關人員。該案去年12月下旬完成性平調查，教評會於2月中決議「該師終局停聘半年」，學校於2月底已依教師法第18條規定函報教育部，需待教育部核定方能執行。

除了針對教師懲處，北醫大說，也提供教師心理輔導和性別平等教育課程，並要求該師和學生道歉，該師也已和學生致歉，亦會對當事學生提供心理輔導等協助。學校日前已接獲申覆，目前組成申覆審議小組並依程序進行中，後續將恪遵性平相關法規辦理。

北醫大 性騷擾 教育部

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