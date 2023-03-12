市幼喊停招示警…幼園大班配置1名教師 114學年恐難達標

幼托整合超過十年，若班級內有五歲以上幼兒，幼兒園最遲應在114學年以前，每班至少配置一名持有合格教師證的幼兒園教師，以利幼小銜接。但10年大限將屆，台東市立幼兒園日前因編制問題，新學年停招後打算裁撤，引起地方軒然大波，有幼教教師透露，若無地方政府挹注資金，恐引發其他縣市骨牌效應。另一方面，私幼仍多仰賴教保員、助理教保員，或甚至連教保員都找不到，114學年恐難達標。

幼兒教育及照顧法2011年上路，明定「大班一師」，已二度延長緩衝時間至2025年8月1日。但除了國小附幼有教師編制，若屬鄉鎮市公所成立的獨立園所，若無地方政府教育局處挹注資源或整併，恐難持續經營；近年公共化幼兒園擴張，私幼人才被吸往非營利、準公共，教保員難尋，部分園所轉而仰賴非幼教科系出身的大學畢業生或二度就業者。

幼兒園教保服務人員包含園長、教師、教保員、助理教保員，其中教師要大學幼保科系畢業，也須經教師資格考、教育實習取得教師證；教保員則是大學幼保科系畢業，助理教保員則為高中幼保相關學程、科系畢業。

據教育部110學年統計，公幼教師9072人、教保員6488人、助理教保員173人；私幼教師5597人、教保員2萬8654人、助理教保員3808人，公私幼教師、教保員人數差異懸殊。

一位不具名公幼教保員表示，幼托整合後，多數教保員幾乎都有合格教師證，但公幼教甄一位難求，只能先屈就於薪資差一萬元的教保員職位。私幼教師則由業者自主招聘，但薪資福利普遍與公幼教師差近二萬元、教保員差近一萬元，自然沒人想去，還不如轉職。

也有私幼業者表示，上有政策、下有對策，有園所甚至找有證教師借牌，只圖合乎規定，該教師也可能不用帶班，或僅做行政，但領著教師薪資。也有私幼連教保員都找不到，只能依賴持大學畢業證書的職務代理人，較缺乏教學專業。

眼見「大班一師」落日條款再二年就屆期，仍有園所找不到幼教老師。中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，近來政策要調整師生比，勢必得再新增教師人力，但私幼師資量能跟不上政策腳步，如同「原水外流、活水不入」。

蘇傳臣也提到，幼托整合前的私幼教保員要成為幼教老師，還得加修16個學分，並通過教師資格考，再去教學現場實習半年，才能取得教師證，但若要在職進修，教保員恐在職場、學校、家庭間蠟燭三頭燒。他呼籲，政府應給予私幼誘因增聘幼兒園教師，例如補助教師薪資，若未提供誘因，也無怪乎私幼現場借牌、掛牌亂象頻傳。

全教總幼教主委楊逸飛則說，幼兒園教師總量絕對夠，但獨立園所若非靠縣市政府支撐，確實難以為繼，但政府已經很有誠意將落日條款延宕二次，前後已經十年，私幼卻仍在說找不到人，私幼到底勞動條件多差？

全國幼教產業工會理事長許文菁也說，整個教育體系、家長觀念仍認為照顧幼兒園孩子靠經驗就好，與專業教學理念無關，但班級經營、教學專業非常重要。她表示，不少私幼仍以基本工資招聘幼兒園教師，但公幼若有碩士學位，薪資就五萬起跳，私幼當然留不住人。

由於編班、教保員人數調整有彈性，全國各園所實際編班情形差異大，教育部坦言，無法透過統計數據呈現尚有多少園所未達標，但也強調該期程不會再延宕，將請地方政府於期限前確實掌握各園狀況，符合法律規定。

教育部表示，為協助幼兒園依法配置人力，將依據師資培育法第24條第5項等相關規定，每年度協調師資培育大學開設幼教專班課程供幼兒園在職人員修習，提供相關人員進修管道並取得幼教師資格。

另外，教育部已成立「研議現場教保服務人員培育、聘用、工作條件及工作環境問題解決方案專案小組」，並於111年12月召開專案小組第1次會議，將就教保服務現場攬才、留才及替代人力等相關問題，持續召開會議研商解決對策。