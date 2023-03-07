畢旅插曲多 北市明星高中再爆要餐廳生魚片煮熟上桌

近來各高中陸續舉辦畢業旅行，卻因旅費、行程、疫情等因素屢成熱議焦點，如今再傳出台北市某明星高中在墾丁畢業旅行時，有老師要求餐廳要把「生魚片煮熟」，避免吃了拉肚子，學生看到「熟的生魚片」上桌，詢問餐廳才知道竟然是校方要求，讓學生哭笑不得。

台北市某明星高中在今年2月下旬舉辦畢業旅行，卻有學生在墾丁某餐廳寫下三星評價「柳丁五顆星很棒，但可以解釋一下為什麼生魚片是熟的嗎？」，結果留言當天，業主也留言回應「生魚片是學校要求我們先煮熟再上桌。」此消息一出，也在該學校臉書匿名粉專上掀起熱議。

台灣青年民主協會昨在臉書指出，上個月底，北一女中畢旅三天兩夜要花 6450 元引起社會關注，有學生認為三天的時間要從台北殺到墾丁，中間又停台南、義大世界，就是一趟「坐車之旅」。如今又傳出台北有高中在畢業旅行途中，發生老師要求餐廳要把「生魚片煮熟」，避免吃了拉肚子，學生看到熟生魚片上桌，詢問餐廳才知道竟然是校方要求，讓學生哭笑不得。

青民協表示，目前各高中畢旅多半會由旅行社及校方選定幾個大景點（如：九族、義大、墾丁等），由學生投票最想去的大景點，投票完成後，再交由旅行社規畫路線。但投票的選項，通常仍是由校方或旅行社先篩選後再交學生投票，學生難以參與，也只能被迫接受最後的行程。

青民協也分享，除了集體畢旅，也有學生選擇說服班上同學不參加全校畢旅，而是由班上自行規劃行程，也留下相當難忘的回憶。例如今年建中高二一個班級就選擇不跟全校的畢旅，讓學生自己探索出專屬同班同學的行程與記憶。

青民協也轉述，該班學生分享，班上先選出主要負責的幾位同學，幫大家處理來回車票、民宿預訂、團體保險等等的工作，實際到了當地之後，再用網路資訊及地圖等等前往想去的景點。不用趕餐廳、趕景點，想坐在田邊放空也行，待在民宿睡覺也行。在花蓮也有遇到好幾組同樣是請假不跟學校，自己出來玩的建中同學，真的是滿驚喜的。

青民協認為，依照兒童權利公約保障青少年表意權的意旨，畢旅地點切身與學生相關，就應該讓學生在決策的過程中，有表達意見的機會，學校也應該適時將意見納入行程決定的參考。