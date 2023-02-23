南市力推雙語 師資到位偏鄉學校也能有豐富學習情境

台南市全面推動校校雙語教育，以雙語課占每周學習總節數的1/3、1/6、1/9比例分A、B、C三類，教育局統計，A、B類雙語學校已從去年的83校，增加至目前的127校，113學年度全市272校皆達B類以上。教育局長鄭新輝強調，只要各校師資到位，加上資源合理分配，不管在偏鄉或市區，都可擁有一樣豐富多元的雙語學習情境。

市長黃偉哲表示，南市落實教育機會均等理念，推動校校雙語計畫，將持續扎根雙語師資、學生英語口說能力，打造雙語環境，加上率先全國成立雙語中心、雙語輔導團的雙引擎帶動下，近3年來市府已挹注3億1600萬元，初步推動成果深獲家長及社區認同，未來將持續支持各校推動雙語。

教育局長鄭新輝指出，111學年度持續強化「雙語公開觀議課」、「成立教師雙語社群」及「建置雙語化環境」，教育局也已設定雙語中心強化辦理「雙語領域教師培訓」，確保113學年度每校皆有領域雙語師資，且有6成以上教師取得「課室英語教學能力」認證。

學甲區東陽國小專任教師陳瑩璟表示，該校低年級開始上雙語數學課，學生作答速度較往年快許多。同樣從低年級開始進行雙語體育課的下營區東興國小老師呂惠瑛也發現，上了一年半雙語課的低年級學生，在聽、說上的表現都不輸高年級學生。安南國中老師張培萱表示，在生活科技雙語課程中，透過實作活動，讓學生反覆用英語說出常用的生科工具和操作步驟，學生的學習動機和成效都同步提升。國二學生邱宥翔也分享，「原本擔心自己英文會跟不上，但參與後發現，不僅沒有想像中的難，還都一一完成了作品，很有成就感。」

後壁國中校長高儷玲說，該校雖位處偏遠，但體育、表演藝術及視覺藝術課程都用雙語，學生運用課堂所學，用英語拍片介紹菁寮老社區，獲得全國獎項，也獲得社區家長的肯定。屬偏遠且位於山區的左鎮國中校長曾鼎育也分享，學校持續以雙語呈現學校社群網站粉絲頁，在假日辦理英語義賣市集，力推雙語與學生在地生活結合。

教育局表示，南市雙語教育即將邁入第四年，已初步可見各校發展的校本雙語教學模式，目前已遴聘第一線推動的校長老師們組成協作小組，將於3月起入校提供協作諮詢，並挖掘各校雙語教育的亮點。教育局雙語中心也將從3月開始，成立臉書粉絲頁「校校雙語櫥窗」，每周介紹南市各區學校雙語教學成果、雙語課堂現況及外師在校教學亮點，期待各區內各類型學校持續相互交流、分享學習。