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竹市代理教師核給全學年聘期 新竹市教師會給予肯定

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
為完善保障代理教師權益，留住竹市優秀師資，並且因應學校寒暑假期間，代理教師也需到校協助校務及參與活動的需求，即日起竹市市立中小學及幼兒園代理教師聘期將核給全學年聘期。圖／新竹市政府提供
為完善保障代理教師權益，留住竹市優秀師資，並且因應學校寒暑假期間，代理教師也需到校協助校務及參與活動的需求，即日起竹市市立中小學及幼兒園代理教師聘期將核給全學年聘期。圖／新竹市政府提供

新竹市長高虹安昨宣布，為完善保障代理教師權益，留住竹市優秀師資，並且因應學校寒暑假期間，代理教師也需到校協助校務及參與活動的需求，即日起竹市市立中小學及幼兒園代理教師聘期將核給全學年聘期，以保障代理教師權益；新竹市教師會今給予肯定，強調全教總與竹市教師會鍥而不捨促成代理教師權益保障將修法完成，長期努力終見曙光。

新竹市教師會指出，長期以來，竹市教師會暨新竹市教師職業工會於每年「與市長有約座談會」都提出該議案，去年10月26日本會於選前向各市長候選人提出「教育政策政策白皮書」，其中內容就包含給予代理教師完整聘期列為訴求，時為民眾黨候選人的高虹安在競選期間就允諾，在當選後將極力促成此事，以爭取長期代理教師聘期的最大權益。

「一切為了孩子」。新竹市教師會指出，本會於日前再次與高虹安研商代理教師完整聘期一事，直到15日竹市確定跟進，預估將吸引更多優秀代理教師願意到竹市教育職場服務，竹市全體學子都將受惠，獲得更優質的照護。

新竹市教師會暨新竹市教師職業工會理事長林美娟說，非常肯定高虹安「讓新竹的孩子做世界的孩子」的教育信念得以實現，並感謝高關心代理教師的勞動人權，充分展現對教育的關懷及重視教育的決心與魄力。

代理教師 高虹安

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