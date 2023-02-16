管中閔再憶卡管案紛擾 批教育部在政治力下俯首貼耳

台大前校長管中閔3月將出版《大學的脊梁》一書，談論2018年台大校長遴選案始末。管中閔昨天再在臉書發表「心情記事」，他回憶，他當時住院治療眼疾，聽著家人準備的廣播錄音節目打發時間，他覺得自己快成為中共黨史專家了，「也體會到我所經歷的鋪天蓋地的攻擊，其實就是當年大陸文化大革命時公開批鬥的現代台灣版」。

「我那時只想逃離這個以眾暴寡，率獸食人的社會」。他說，當時在病房過年，為了避免不必要的紛擾，他請眼科管制他住院的資訊，所以只有極少數人知道他人在台大醫院。

管中閔說，為了讓眼睛充分休養，醫生叮囑他不可看手機，他也從不開病房的電視，所以完全看不到傷人的訊息和新聞。但一次他找到手機看到攻擊他的新聞，心中氣憤不已， 護理師之後檢查他的血壓居高不下，之後手機就被妻子帶回家。

管中閔表示，他就在與外界完全隔離下，等待眼睛復原。因為不再接觸外面的資訊，受創的身心才得到完全休養。「如果當時持續受那些謊言與抹黑的凌虐，我真不確定我能堅持多久而不崩潰。我後來相信這一定是老天的安排，我雖然幾乎失去一隻眼睛的視力，卻因此僥倖存活」。

那段時間醫院外發生的事情，管中閔多是出院一段時間後才得知。他說，當年2月22日是台大新春團拜，幾位前校長嚴詞批評政府的作為。前校長孫震質問總統「要打擊自己的母校台大，打擊台灣學術界嗎？」前校長陳維昭指「台大今年創校90年，從未受過這樣的糟蹋」，並呼籲將這次事件寫入台大校史；前校長李嗣涔指責政府「玩法弄權，凌虐台大」。

管中閔說，在那前一天，台大師生和校友還發起抗議活動，並遊行到教育部遞交抗議信。即使台大醫院和教育部近在咫尺，他卻不曾目睹這場活動。「這批參與者絕大多數從未有過遊行抗議的經驗，如今卻走上街頭，發出沉痛的吶喊。我對他們滿懷敬意，相信他們在乎的是台大的前途，爭的是大學自治，絕非我的校長職位」。

他說，對於在政治力下俯首貼耳的教育部，台大校長們的批評與師生的遊行抗議不過是書生造反；教育部充耳不聞，僵局也仍然持續。