彰化開學首日王惠美視察校園 開學後3周仍是防疫關鍵期

今天開學日，彰化縣長王惠美上午視察彰化市平和國小開學防疫工作，王惠美說，開學後2、3周是最關鍵時期，也提醒學生仍要戴口罩、勤洗手、保持安全距離，做好防疫措施。

王惠美今天在教育處長蔡金田、平和國小校長張鴻章等人陪同下，視察平和國小開學校園防疫情形，王惠美說，各鄉鎮市公所配合在開學日前已將全縣294所學校全面清消完成，並已盤點校園的防疫用品，包括酒精和口罩都已準備充足。

王惠美說，配合中央宣布2月20日起室內免戴口罩，各級學校預計在3月6實施，但因口罩大家都已經戴了2、3年，隨著疫情緩降，會逐漸開始脫口罩，但家長也會耽心未來孩子們脫了口罩安不安全，所以目前政府也透過逐步式的降級，讓大家回復到正常生活。

由於春節期間也曾疫情升溫，曾有一波確診潮，彰化縣教育處長蔡金田也提醒家長和學生，防疫仍勿鬆懈，所以目前各學校仍使用防疫隔板上課和用餐，讓學生保持安全距離，家長若發現孩子有不舒服，就應量體溫，或進一步快篩，若是確診即應在家隔離休息，以免校園確診黑數擴大。

教育處表示，目前全縣各校儲備物資共有酒精1萬5476公升、口罩124萬多個、漂白水約1. 9萬公升、額溫槍5645支、快篩28萬6687劑等數量，縣府將持續配合中央最新防疫政策，會適時調整校園防疫措施。