用數學計算撞球軌跡 北市自學生邱達夫獲科學大獎

撞球想進洞，原來靠數學也可以！台北市自學生邱達夫從小五開始對數學感興趣，他的研究《彈跳光點之無限反射曲線存在性研究》模擬撞球的動態系統，利用反射曲線的角度性質，提出一個滿足無限彈跳的充分條件，想要讓撞球進洞，只要靠計算就行。研究成果獲得「2023年台灣國際科學展覽會」最高榮譽「青少年科學獎」，且評審認為後續還有發展空間，可延伸到軍事研究。

由台灣科學教育館舉辦的「2023台灣國際科學展覽會（2023TISF）」，今天下午舉辦頒獎典禮，今年包含我國在內共有美日韓等21個國家及地區的284位學生、170件作品參賽，最後共有國內60件、國外18件作品獲獎，並選出24件作品、35位同學將將分別代表台灣參加美國ISEF、義大利FAST科學博覽會、突尼西亞I-FEST2國際工程與科技節、土耳其Buca IMSEF音樂科學工程博覽會、巴西MOSTRATEC科學博覽會等國際重要青年科學競賽與國際科學展覽會。

教育部長潘文忠頒獎時表示，這次是疫情後睽違兩年，首次舉辦實體競賽，感謝遠道而來的國外師生和台灣學子交流，拓展科學研究視野，期待有更多社會與教育夥伴共同投入，讓更多年輕朋友有豐富的科學學習資源與環境，透過科展為世界培育更多未來的尖端科學研究人才。

本次由46位評審委員評選，共選出數學、物理與天文學、化學、地球與環境科學、動物學、植物學、微生物學、生物化學、醫學與健康科學、工程學、電腦科學與資訊工程學、環境工程學、行為與社會科學等13學科大會獎以及大會最高榮譽「青少年科學獎」。

國內青少年科學獎得主，包括數學科的北市高中無學籍教育的邱達夫，生物化學科由師大附中潘冠竹獲獎，國外青少年科學獎則由來自美國的Tiffani Gay獲獎，每人可獲得5萬獎金。

邱達夫從小一開始自學至今，目前已透過特殊選才管道，考上清大數學系，邱達夫說，小五看了數學專書後，開始對數學充滿興趣，此次得獎題目，是13歲時想到，後來不斷思考與改進，才做出的研究成果。

評審們認為，邱達夫的作品取材新穎，數學的討論與證明雖然樸實但是嚴謹，也得到相當漂亮的結果，而且後續還有延伸發展空間，未來可以應用到軍事領域，例如：隱形飛機研究。