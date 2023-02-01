國泰世華旭村盃全國少年足球賽 明台東豐里國小開踢

2023年第十三屆國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽，將於明天台東縣豐里國小登場，一連4天吸引全國32支隊伍較勁，其中這次賽事另增設女生組U13五人制草地賽事，讓女子足球參與。

縣長饒慶鈴說，這次活動獲得教育部體育署與企業界大力的支持外，未來縣府會持續全力推動台東足球的發展，冀望不久的將來，孩子站上世界盃的舞台不會只是夢，歡迎大家為參賽隊伍加油。

國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽，由國泰世華銀行基金會為支持東部地區原住民學童發展足球運動於2017年開始贊助比賽經費，2019年第九屆冠名「國泰世華旭村盃」永續贊助辦理。

這次賽事具有多元活動特色，包括U12國小組八人制足球比賽共計24隊參加，另增設女生組U13五人制草地賽事，有8隊參與，設置選手金靴獎、金手套獎、金球獎等，讓比賽精彩可期。