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影／學倫案調查頻惹議 逾4成學生認為應交由獨立調查單位

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
民進黨立委范雲（中）偕同守護教育平台、全國私校工會等教育團體上午在立法院舉行記者會，呼籲學界捍衛學術倫理，守護學術信用與價值。記者林伯東／攝影
民進黨立委范雲（中）偕同守護教育平台、全國私校工會等教育團體上午在立法院舉行記者會，呼籲學界捍衛學術倫理，守護學術信用與價值。記者林伯東／攝影

全國私校工會今天和立委范雲辦公室等團體召開「迎新送舊：高教學歷年終大掃除」記者會，呈現學生對學術倫理爭議的看法，教育團體向學士、碩博生等進行調查，高達63%的學生認為政治人物學歷有助選舉，同時也認為學術倫理問題會影響投票給該名候選人的意願，但若校內發生學術倫理案件，相較於學校自設倫理委員會，更多學生則傾向交由「獨立調查單位」調查。

教育團體今公告學生學術倫理意見調查結果報告，守護台灣教育平台秘書長戴伯芬表示，根據調查內容，共63%學生認為政治人物學歷有助於選舉，但更有高達75%的學生認為若候選人爆發學術倫理爭議，會影響投票給該名候選人的意願。

戴伯芬也指出，對此，也有多達46%的學生認為選舉公報不應該取消候選人學歷欄位；若爆發學術倫理爭議時，則有高達69.8%的學生認為學生本人應負最大責任，另有17.5%的學生認為指導教授該負責。

值得留意的是，戴伯芬指出，高達42.7%的學生認為學術倫理調查應交由獨立調查單位，僅29.1%學生認為應交由學校倫理委員會，透露出相較於學校學倫會，學生更青睞獨立調查單位。至於每當爆發學倫問題，學生多認同公布違規學生、指導教授姓名，並撤銷學位懲戒當事人。

私校工會理事長尤榮輝表示，現行學倫案預防機制薄弱、審議機制缺乏公信力，建議學生學位論文除涉及機密、專利可暫時封存外，其餘應全面公開電子檔；審議機制則建議納入外部獨立單位，以二至三級方式審議，而非由學校學倫會單方面決議；懲戒機制也應再加強，當事人除撤銷學位外也應加強課責指導教授，教育部需檢討預防、審議、懲戒三機制，別讓台灣學術圈蒙塵。

范雲指出，我國教育經費遠低於紐澳、芬蘭等國，當公立大學都要自籌財源，便傾向辦理各項在職專班，又教育部監管不利，便導致學位商品化現象，學術倫理愈來愈不受重視。

范雲說，既然高等教育多是運用國家資源，學位論文、研究成果就應以公開為原則；學術倫理審查機制也有待強化，目前不同大學均以不同程序、態度處理學倫案，易讓外界質疑，學生進入不同大學也可能面對不一樣的權益，建議教育部盡速檢討，擬定全國一制的處理制度，並回應學生意見，如建立獨立學術倫理審查機制。

守護台灣教育平台理事長吳瑞北則說，如同教師升等也須外審，教育部應設法建立獨立的學術倫理審查機制，並以論文創新性為審查要點，且大學若發生學倫案均須呈報教育部，由教育部彙整並公告違規樣態。

教育部

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