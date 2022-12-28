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資通外加名額「重公輕私」 專家憂將加速私大退場

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
因應國家產業發展，教育部逐年遞增資通訊外加名額的招生，名額卻多半集中在公立大學。本報資料照片
因應國家產業發展，教育部逐年遞增資通訊外加名額的招生，名額卻多半集中在公立大學。本報資料照片

因應國家產業發展，教育部逐年遞增資通訊外加名額的招生，但名額多半集中在公立大學。大學問執行長魏佳卉今天表示，112學年國立大學資通訊及資安外加名額1114人，比111學年度的1004人增加110人，擔心在尚未培養出產業所需人才之前，資通訊外加名額恐是加速大學退場、影響大學辦學品質的殺手鐧。

大學問網站執行長魏佳卉今天說，108年行政院推出「精進資通訊數位人才培育策略」，其中擴增培育資通訊數位人才三大途徑當中，明定109至119學年，每年外加資通訊系所招生名額10%。但107至117學年間，少子化促成高中應屆畢業生每年以5千到2萬人的速度減少，台灣資通訊人才不足，並非相關系所提供招生名額不足，而是少子化，考生減少，導致各系所面臨招生不足的窘境。

魏佳卉也分析，112學年度大學的考招指出，國立大學資通訊及資安外加名額1114人，比111學年度的1004人增加110人，擔心在尚未培養出產業所需人才之前，資通訊外加名額恐是加速大學退場，以及少子化衝擊影響大學辦學品質的殺手鐧。

魏佳卉說明，公立大學逐年增加資通訊外加名額，造成的外溢效益則是讓包括大同、中原、淡江、元智及義守等工科大校，加深少子化衝擊的力道。由於每年公立大學資通訊外加名額增加超過1000人，按照國內學生選填志願的習慣，先公立後私立，讓過去辦學品質出色，培養出資通訊業界中堅人才的私立大學，未享受資通訊人才需求大增的招生市場紅利，反倒因政策失衡，在少子化當下招生更是雪上加霜。

魏佳卉也以中原大學為例，該校110學年度註冊率高達99.75％，111學年度考試分發放榜，國內招生名額使用率僅有78.45%，招生衰退超過兩成。她認為，資通訊科系外加名額對於產業人才培育，不僅治標不治本，更是殺雞取卵，造成往年錄取分數中上的工科大校，提早進入中等分數的陷阱風暴。

少子化 大學退場 資安

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