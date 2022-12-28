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五私校可用資金為負數 恐為招生大缺額下「冰山一角」

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部最新公布110年各校可用資金，高苑科大、明道大學、環球科大、中州科大、台灣神學研究學院等5校出現負數，上列前四校近來也因「財務顯著惡化」遭列為專案輔導學校。本報資料照片
教育部最新公布110年各校可用資金，高苑科大、明道大學、環球科大、中州科大、台灣神學研究學院等5校出現負數，上列前四校近來也因「財務顯著惡化」遭列為專案輔導學校。本報資料照片

少子女化衝擊，私校經營困境多，近來也有不少私校因「財務顯著惡化」遭列為專案輔導學校。根據教育部最新公布110年各校可用資金，國立大學全數呈現正數，私立學校則有高苑科大明道大學環球科大、中州科大、台灣神學研究學院等5校出現負數。其中，除了台灣神學院，其餘四校先後被列為專輔學校。

另根據教育部最新統計資料，111年大學與技專校院共45校寄存招生名額共2819名，112學年則暴增到58校、8892名額寄存教育部，短短一年暴增6073人，約增3.1倍。不過寄存名額並非真正存在，因此也有私校表示，寄存名額越多，僅能讓註冊率看上去沒那麼慘，但學費收入並不會增加，將連帶衝擊校園營運。

根據大專校院校務資訊公開平台，在學校可用資金部分，國立大學全部皆呈現正數，其中台灣大學可用資金居首達74.53億元，之後依序為高雄科技大學50.32億元、台中科技大學36.16億元、政治大學29.94億元、屏東大學28.71億元。

部分私立大學資金也相當充裕，其中以明志科大達81.75億元居首，之後依序為長庚大學60.57億元、亞東科大59.45億元、慈濟大學50.42億元、輔仁大學42.64億元。

但也有5所私立大學出現負數情況，包括台灣神學研究院負210.7萬、環球科大負862.1萬、中州科大負2477.4萬、高苑科大負5982.8萬、明道大學負7119.4萬。後4校已陸續被教育部列為專輔學校，並被要求在期限內改善財務狀況。中州科大則提早申請停招，將於本學年度結束時停辦，屆時校產將依退場條例清算並充公。

私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果表示，現階段公開的可用資金是去年一整年的數據，因此要等看明年公布的財務資料才比較準確。他認為，今年才是招生大缺額的開始，因此目前公開的財報，只不過是「冰山一角」。

教育部 高苑科大 中州科技大學 環球科大 明道大學

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