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大葉大學兩系合併遭抗議 教部：應妥善溝通

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大葉大學傳出觀光系與休閒事業管理系將整併，引發科系間的不滿。教育部表示，系所調整屬大學自主，但涉及師生權益應先做好溝通。圖／報系資料照
大葉大學傳出觀光系與休閒事業管理系將整併，引發科系間的不滿。教育部表示，系所調整屬大學自主，但涉及師生權益應先做好溝通。圖／報系資料照

少子化影響私立大學近日正進行系所整併溝通，位於彰化的大葉大學傳出觀光系與休閒事業管理系將整併，引發科系間的不滿。教育部今天（12/17）表示系所調整屬大學自主範圍，但涉及師生權益應先做好溝通，若經過校務會議審議通過，教育部也將進行各面向查核。

不少私校為了於少子化下生存，近日陸續進行校系整併或停招，大葉大學近日欲整併觀光系和休閒事業管理系，未料引發爭議，超過三分之二學生反對整併，認為校方沒有妥善溝通，於公聽會上舉白布條抗議。

教育部今天晚間回應，強調系所整併和調整，屬於大學自主權責，由各校衡酌自身辦學條件、師資及設備等資源，並經校內程序及校務會議通過後再函報教育部申請。

教育部指出，依據「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」，調整系所須提校內相關會議通過，且應與受影響的教職員工生妥善溝通，說明權益保障措施，最遲須在校務會議召開一個月前公告周知。

教育部表示，校務會議審議通過後，113學年度的系所調整案須於112年3月上旬函報教育部。教育部將依國家整體人才培育政策、社會發展需求、學校資源條件、師資專長、總量發展規模、新生註冊率及畢業學生就業等面向審查，並徵詢相關產業的主管機關意見後，預計於112年7月下旬核復。

教育部 大葉大學 少子化 科系

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