新北投2.4億建310校2G光纖網路 師生可同時用2千台平板

中央去年拋出四年兩百億元「班班有網路、生生用平板」政策，而新北市平板數量已達11萬2000台，今年更投入2.4億元建置校園網路基礎建設，現已完成新北市310校2G光纖網路布建，校內頻寬更提升至10G。

新北市長侯友宜說，新北市這四年來投入30億，讓學生充分使用數位學習，這次結合在地有線電視業者，將頻寬提升至2G，讓小型學校可同時使用平板1千台、中大型學校2千台。

侯友宜說，為讓網路無死角、學習不卡關，新北市這四年來投入30億，希望孩子在學習數位的過程當中能夠充分使用。這次新北市與在地有線電視業者合作，投入2.4億建置2G的光纖網路，讓小型學校可同時使用平板1千台、中大型學校2千台。

此外，新北市明年會建構1萬8000台無線基地台、4000具的交換器，讓孩子們學習的過程當中順暢、快速，尤其新北市幅員遼闊，不管是在都會、在偏鄉，學習沒有落差。

中嘉寬頻、凱擘大寬頻、台灣大寬頻3家業者表示，以往有線電視業者，在網路層面服務的對象大多為個別戶，此次與新北市共同努力，建置2G光纖校網，不僅都市學校的網路快速，山區或是沿海的學校也同樣享有高速網路，弭平城鄉數位落差。

教育局補充，2G頻寬與手機常用的4G、5G代表意義不同，一般所說的4G代表的是世代（Generation），而光纖校網2G則是指網路速度Gbps，因此校內網路速度甚至比手機還快。