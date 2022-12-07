不甩教部 學校仍讓學生路口導護

去年一名國中教師執勤交通導護時不幸撞成重傷，教師團體爭取不應讓師生站路口指揮交通，教育部引用兒童權利公約發函禁止。台灣青年民主協會接獲陳情指出，台北市景美女中、北一女中仍要學生在校門舉旗擋車，土城國中校門外百公尺路口也要學生站崗，呼籲教育部提出具體指引，避免教育部說一套、學校做一套，讓師生處於危險中。

教育部八月發函，若學校仍要學生協助交通導護，服務地點應為學校大門或側門等校門口內側安全位置，並請學校優先配合警察義交，或結合受過交通專業訓練的人力，包括家長或社區志工、守望相助隊，保障學生上放學及人身安全。

青民協調查發現，景美女中高一每班上學、放學都要派人在校門口輪值，綠燈時要拿旗子引導其他學生過馬路；北一女學生也要到校門外協助，紅燈時舉旗擋住車子往前開；土城國中連校門外百公尺路口也要學生站崗。昨天下午四時在景美女中校門口仍可見學生舉旗擋車。

青民協表示，教育部應在維護學生交通安全前提下，與警政單位、義交及受過訓練專業志工隊合作執行勤務，不應再讓師生處於危險中。

全教總理事長侯俊良說，幾經爭取才讓教育部發函，發函後卻缺乏查核機制，行政院應積極跨部會協調。國教行動聯盟家長部長王瀚陽說，師生導護很多都沒保險，若出事很難究責與賠償。

教育部表示，會持續要求各縣市政府督導學校落實函文內容。已調查全國中小學危險路口指揮需求，並請內政部協處，已有一六○二校、一八一六處獲改善，未來將於開學前了解學校需求，逐步改善校園周邊交通。