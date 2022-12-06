快訊

被郭台銘勸進力拚2024總統大選？侯友宜這樣回應

韓國瑜遭指「北聯幫的」怒告台聯黨主席劉一德 高院民事庭宣判結果曝

已婚高司男女軍官營區共宿還藉將官車掩護 海軍開鍘

學生校門口執勤惹議 北一女、景美將改善

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
教育部今年八月發函各校強調，若請學生協助交通服務事務時，應安排於安全位置。本報資料照片
教育部今年八月發函各校強調，若請學生協助交通服務事務時，應安排於安全位置。本報資料照片

教育部今年八月發函各校強調，若請學生協助交通服務事務時，應安排於安全位置，不過台北市景美女中北一女中遭台灣青年民主協會點名，仍讓學生在校門外指揮執勤，恐違反教育部函文。兩校均表示，為了保障學生安全，會改善以符合交通安全規範。

教育部今年八月發函各校要求，學校讓學生協助交通服務事務時，應審慎規畫其服務地點，應為學校大門或側門等學校門口內側相關安全位置，並適時檢視其服務地點安全性及妥適性，以維護安全。

台灣青年民主協會表示，仍有多所學校讓學生站在校門外指揮，包含台北市景美女中、北一女學生也要到校門外協助。

景美女中校長周寤竹表示，校內並非由班級輪值，而是社團，因為學校前面是十字路口，放學有數部校車離駛，加上行人要過馬路，確實有交通安全維護的需求，社團同學在協助前會先接受交通安全教育，值勤時也會有師長及教官陪同。

周寤竹表示，由於路口無論如何都會有安全疑慮，因此收到教育部函文後，校內一直在討論該如何因應。為了保障學生安全，目前確定會讓學生不再協助這項工作，但後續如何確保放學時全校約2000名孩子的安全，將是個難題。

北一女中表示，下周會舉行校內交通安全委員會，討論改善方案，並且會符合教育部公文的標準，讓學生執勤的位置需在安全範圍內，雖然目前學生有在校門外協助，但將進一步界定範圍，以符合交通安全；此外，若有其它細節疏忽，也會趁此機會討論。

教育部 景美女中 北一女

延伸閱讀

教部曾發函禁止 民團揭多校仍讓學生輪值站路口導護

徹查陳明通指導論文？ 教長：沒有國家因個案通盤徹查

北一女樂儀旗隊將參加南加花車遊行 校友1周就籌到經費

獨／繼南一中、北一女喊卡 建中人社班112年跟進停招

相關新聞

考生注意！升大學英聽二試週六登場 今公布試場分配表

112高中英語聽力測驗第二次考試將於12月10日、本周六舉行，分別於30個考區、1096個試場辦理，第二次考試報名人數總...

教部曾發函禁止 民團揭多校仍讓學生輪值站路口導護

去年一名國中教師在值勤導護時遭撞成重傷，許多教師團體出面呼籲不應讓老師、學生站路口指揮交通，教育部也發函宣導。台灣青年民...

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

擴大21家基金會捐獎學金262萬 300名新北學子受惠

新北市教育局今舉辦「教育基金會展臂關懷計畫」捐贈儀式，共有21家基金會捐贈262萬，獎助卓越清寒學生的學雜費及生活費，約...

推動校園生命教育 學童擁抱貓咪初體驗

為推動校園生命教育課程，新北市動保處日前安排三芝國中參訪三芝動物之家，教導學校師生完整動物收容管理課程，靜態課程包含動物...

「態度取決高度」桃園出征全國語文競賽 獲53項特優

今年全國語文競賽，桃園市今年共派出251位選手參加，結果分別在朗讀、字音字形、作文、寫字等項目，拿下53項特優，其中在國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。