學生校門口執勤惹議 北一女、景美將改善

教育部今年八月發函各校強調，若請學生協助交通服務事務時，應安排於安全位置，不過台北市景美女中、北一女中遭台灣青年民主協會點名，仍讓學生在校門外指揮執勤，恐違反教育部函文。兩校均表示，為了保障學生安全，會改善以符合交通安全規範。

教育部今年八月發函各校要求，學校讓學生協助交通服務事務時，應審慎規畫其服務地點，應為學校大門或側門等學校門口內側相關安全位置，並適時檢視其服務地點安全性及妥適性，以維護安全。

台灣青年民主協會表示，仍有多所學校讓學生站在校門外指揮，包含台北市景美女中、北一女學生也要到校門外協助。

景美女中校長周寤竹表示，校內並非由班級輪值，而是社團，因為學校前面是十字路口，放學有數部校車離駛，加上行人要過馬路，確實有交通安全維護的需求，社團同學在協助前會先接受交通安全教育，值勤時也會有師長及教官陪同。

周寤竹表示，由於路口無論如何都會有安全疑慮，因此收到教育部函文後，校內一直在討論該如何因應。為了保障學生安全，目前確定會讓學生不再協助這項工作，但後續如何確保放學時全校約2000名孩子的安全，將是個難題。

北一女中表示，下周會舉行校內交通安全委員會，討論改善方案，並且會符合教育部公文的標準，讓學生執勤的位置需在安全範圍內，雖然目前學生有在校門外協助，但將進一步界定範圍，以符合交通安全；此外，若有其它細節疏忽，也會趁此機會討論。