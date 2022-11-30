敏實科大啟動歐洲寒假實習 學生將赴捷克工廠

敏實科技大學繼成功辦理暑期歐洲海外實習後，再度辦理捷克寒假見習，將直接把學生送往集團位於捷克的工廠，讓學生能在最短時間裡面學習到歐洲產業以及國際工廠的生產經驗，達到產學攜手培育人才的目的。

校長曾信超表示，敏實科大務實致用與產業合作同步培育人才的模式，逐漸形成辦學特色，讓學生能夠跟企業同步接軌，並且畢業後能夠到敏實集團全球的70工廠實習就業，首開科大國際實習及就業的先河，也是敏實科技大學與敏實集團共構產學攜手人才培育平台的最佳寫照。

敏實集團董事顏振輝表示，集團辦學規畫前瞻教學白皮書，為產業培養最前瞻先進的人才，整個集團非常樂意協助敏實科技大學及合作的高中職夥伴學校，共同建立國際人才的培育。

寒假將有8位敏實學生前往捷克，捷克敏能工廠方面已做好準備、歡迎寒假實習學生的前往，並表示將提供集團在歐洲的最佳學習經驗，讓學生能在最短時間裡面學習到歐洲產業以及國際工廠的生產經驗。