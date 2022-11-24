大甲高中名人講座 沈芯菱：「時間在哪裡，成就就在那裏」

台中市立大甲高中名人講座昨天下午邀請兩度榮獲總統教育獎、最年輕總統創新獎當選人，獲選十大傑出青年，並被選為「台灣百年代表人物」的沈芯菱蒞校演講。，主題「時間在哪裡，成就就在那裏」。

演講的主題「時間在哪裡，成就就在那裏」，由大甲高中校長高榮利與沈芯菱執行長研討後，給學生的學習信念，也適合社會賢達與社會大眾的心靈饗宴。

除了提供大甲高中學生參與聆聽，大甲高中也邀請海線地區師長自由報名，獲得社區家長會長、扶輪社、青商會、獅子會等團體認同，報名踴躍；台中市教育局重視學生品德教育，希望藉由積極樂觀進取的生命代表人物，帶給學生正向鼓舞，教育局李昭嫻督學代表局長到場。

演講人沈芯菱自11歲起即投入公益事業，以超高之行動力、專注力，投入各項助人事業，公益是她的人生志業，也是她的熱情所在。從己身出發，在草根困境中看見自己的責任；除了扶助弱勢，目前致力於推動台灣希望6.0工程，傾注心力於弱勢教育、人文歷史、扶貧志業、土地正義、國政民情、國際救援等六大領域。

大甲高中校長高榮利表示，「時間在哪裡，成就就在那裏」是給學生的學習信念，希望透過沈芯菱投身公益，以行動專注，熱心助人的人生理想，希望甲中學子能從演講者豐足的生命經歷中體悟並真正理解「時間在哪裡，成就就在那裏」此句話的真諦。