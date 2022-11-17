中州科大退場後由教育部接手 不影響學生權益

教育部今天召開第七次私校退場審議會，中州科技大學已主動提報111學年停止招生並經主管機關通過，確定退場，中州校長柴雲清表示，目前校內900多位學生都還正常上課，一切將依教育部要求辦理，不會影響學生和教職員工權益。

教育部今天召開第七次私校退場審議會，先前已被列為專案輔導學校的中州科技大學近日已主動提報停止招生，將於111學年度結束時，明年7月31日停辦，確定退場，教育部也已承諾會協助安置學生。

中州科大校長柴雲清今晚表示，學校申請停招後，會照教育部指示辦理後續事宜，目前校內900多位學生都還正常上課，還有上百名教職員工，18日會到教育部開會，一切將依教育部要求辦理，不會影響學生和教職員工權益。

不過據了解，也有離職員工表示，校方還積欠二個多月的薪資，一直還沒補發放，相信若停招，由教育部接手後，應可以解決他們被欠的薪資問題。